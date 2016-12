Pachebotul botezat de prinţesa Diana soseşte astăzi în portul Constanţa

Pachebotul botezat de prințesa Diana sosește astăzi în portul Constanța

Astăzi, se deschide noul sezon al croazierelor pe mare, din portul Constanța. Debutul este făcut de pachebotul „Artania”, o navă cu o istorie interesantă.Construită la șantierul naval din Helsinki, Finlanda, în 1984, ea a fost botezată „Royal Princess”. Ceremonia a avut loc pe 15 noiembrie 1984, la Southampton, Marea Britanie, nașă fiindu-i Diana, prințesa de Wales.Numele navei a fost schimbat ulterior, în „Artemis”. În 2010, căpitanul Sarah Breton a preluat comanda ei. Era a doua femeie din lume care conducea o navă de croazieră, de mare capacitate.Pe 22 aprilie 2011, pachebotul a intrat în proprietatea companiei Phoenix Reisen (Germania), sub numele actual.„Artania” are 230 metri lungime, 32 metri lățime, 44.588 tone registru brut, atinge viteza maximă de 18,7 noduri și este înmatriculată sub pavilion Insulele Bermude.Nava dispune de 8 punți de pasageri, 594 cabine pentru ei, 7 baruri, 3 restaurante, bibliotecă, cinematograf, magazine, spa, piscine pe punte, internet cafe.Echipajul este format din 521 de navigatori, în frunte cu căpitanul Morten Hansen.Potrivit informațiilor oferite de agentul navei, compania Phoenix Shipping and Trading Ltd, la bordul pachebotului se află 995 pasageri, 85% dintre ei fiind germani.Nava a plecat din Italia și a vizitat porturile Katakolo, Pireu și Isanbul. În terminalul de pasageri din portul Constanța, „Artania” acostează la ora 8. Pe timpul escalei, pasagerii vor vizita obiectivele turistice din zonă. La ora 18, nava va ridica ancora și se va îndrepta spre Odessa.Ștafeta croazierelor va fi preluată de nava „Kristina Katarina”, care va face escală pe 22 aprilie, la Constanța, și de gigantul „Costa Deliziosa”, care va sosi pe 26 aprilie.