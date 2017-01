Ovidiu Cupşa a fost ales vicepreşedinte al Asociaţiei Europene EDINNA

Ovidiu Cupșa a fost ales vicepreședinte al Asociației Europene EDINNA

Ovidiu Sorin Cupșa, directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, a fost ales ieri, 12 februarie 2014, în funcția de vicepreședinte al Asociației Europene EDINNA (Education in Inland Navigation). Prin votul adunării generale a asociației, cea de a doua funcție de vicepreședinte i-a revenit lui Manfred Wieck, din Germania. Președinția este deținută, până în 2015, de către Olanda, prin Arjen Mintjes.EDINNA a fost înființată în 2009 și urmărește armonizarea standardelor de formare a personalului navigant de pe apele interioare din Europa și introducerea unor directive unice la nivelul Uniunii Europene. Asociația reunește cei mai importanți furnizori de educație și pregătire profesională din România, Franța, Slovacia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Austria, Polonia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Croația și Rusia, precum și membri asociați din Slovenia, Congo și Egipt. CERONAV este membru fondator al asociației și singura instituție care deține două din cele șase funcții din comitetul director al EDINNA. Doina Munteanu, directorul sucursalei din Galați a CERONAV, este membru al acestui organism încă de la înființarea asociației. „Vicepreședinția EDINNA înseamnă o recunoaștere la nivel european a CERONAV ca fiind unul dintre cei mai importanți furnizori în domeniul pregătirii și certificării personalului naval. Consider că România, alături de Olanda și Germania sunt cei trei mari jucători de pe Coridorul Rin - Main - Dunăre și am reușit alături de colegii mei, Doina Munteanu, Ghiuler Manole și Vasile Pipirigeanu să demonstrăm încă o dată asta la Bruxelles. Am convingerea că în mandatul meu voi putea promova activ interesele personalului navigant românesc, în elaborarea standardelor de pregătire, promovarea unor directive unice europene și recunoașterea certificărilor noastre. Un prim pas a fost făcut în vederea recunoașterii certificatelor eliberate de CERONAV de către Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, prin acceptarea în 22 ianuarie, la Strasbourg, a auditării noastre de către această comisie. Am abordat acest subiect și aici, la Bruxelles, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu Hans van der Werff, secretar general al CCNR, care ne-a asigurat că ne va sprijini personal în vederea acestei recunoașteri”, a afirmat Ovidiu Cupșa.