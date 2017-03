OTP Bank, în discuții avansate pentru a prelua Banca Romanească

09 Martie 2017

Dupa portughezii de la Millennium Bank, si grecii de la NBG ar putea vinde subsidiara din Romania catre OTP Bank. Grupul maghiar este in discutii avansate pentru a prelua Banca Romaneasca, cu o cota de piata 2.2%, potrivit surselor Profit.ro din piata. Laszlo Diosi, directorul executiv al OTP Bank Romania, a anuntat inca de la inceputul anului ca urmareste achizitia unei banci cu o cota de piata de peste 1% in 2017. Intrebat daca confirma sau infirma ca discutiile pentru preluarea Banca Romaneasca sunt in stadiu avansat, Laszlo Wolf, vicepresedinte al OTP Bank Group, a declarat, pentru Profit.ro, ca OTP "urmeaza procesul".Banca Romaneasca avea, la finele lui 2015, ultimele date disponibile, un portofoliu de credite de 4,8 miliarde de lei - o cota de piata de 2,2% -, din care suma de peste 4 miliarde de lei era aferenta imprumuturilor pentru persoanele fizice (2,8 miliarde de lei credite ipotecare).Pe valute, creditele nete in euro erau de circa 2,2 miliarde de lei (echivalent), cele in franci elvetieni de 1,1 miliarde de lei si cele in lei de circa 1 miliard de lei. Creditele in valuta acordate persoanelor fizice, in special cele in franci elvetieni, au adus o serie de litigii pentru Banca Romaneasca, inclusiv cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatrorilor.Laszlo Wolf si Laszlo Diosi au vorbit la Budapesta, in cadrul Agri Investors Conference, eveniment organizat de catre OTP Bank Romania in colaborare cu Ambasada Romaniei in Ungaria. In cadrul discutiilor cu presa, Wolf, fara sa faca referire la Banca Romaneasca, a spus ca asteapta ca procesul de achizitie sa inceapa foarte curand si ca se asteapta sa intre in controlul bancii achizitionate pana la finele anului.Wolf a amintit ca sunt trei banci semnificative ca marime scoase la vanzare in acest moment si ca OTP are suficient capital pentru a cumpara orice banca pusa pe piata. OTP vizeaza o cota de peste 5% in Romania. In prezent are o cota de piata de doar 3%, iar cele peste 2 procente din piata detinute de Banca Romaneasca ar duce-o peste pragul dorit. "Competitia dfin piata (n.r. pe achizitii) e mai puternica acum decat era in perioada 20012-2013", spune Wolf.NBG este in plin proces de restrangere a activitatii in regiune. A vandut subsidiara din Bulgaria (UBB Bank) la finele anului trecut cu 610 milioane de euro. Reuters scria, inainte de perfectarea tranzactiei, ca OTP si KBC Group au intrat in centrul de date al UBB. Belgienii de la KBC sunt cei care au pus pe masa cea mai buna oferta, in cele din urma.