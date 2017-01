Oţelul beton - „regina balului“ în 2007

Oțelul beton - „regina balului“ în 2007

Pentru producătorii și distribuitori de metal din România, „regina balului“ este oțelul beton. În 2007, a avut un consum extraordinar ca urmare a volumului mare de construcții. Creșterea cererii a făcut ca prețul lui să sară de la 500 dolari pe tonă, în 2006, până la 650 dolari, în acest an, dar a încurajat, totodată, pătrunderea pe piața românească a oțelului beton produs în Turcia și Ucraina. Oare cu cât se va vinde acest produs în 2008? Dar tabla navală, dar profilele metalice, dar tubulatura? Obsesia mondială Prețul metalului obsedează economia mondială tot atât de mult ca și prețul petrolului, cerealelor sau cafelei. Bursele din toată lumea sunt în slujba lui. Institute de cercetări, asociații patronale și profesionale de pe toate meridianele îi urmăresc tendințele, încercând să anticipeze mișcările. ARDIMET este Asociația Română a Distribuitorilor de Metal. A fost înființată în urmă cu cu 10 ani. „Inițial, scopul său a fost acela de a limpezi piața distribuției de tablă de la «Sidex» Galați, preluat, mai apoi, de «Mittal», unde existau vreo 14.000 de contracte, pe care, de altfel, producătorul nici nu le putea onora. În final, prin reorganizarea și regruparea pieții s-a ajuns la circa 1.000 de distribuitori de metal în România. În timp, asociația și-a redefinit obiectivele. În prezent, rolul ei este acela de a veni în sprijinul membrilor săi, organizând dezbateri, schimburi de informații și de experiență, conferințe și simpozioane dedicate tuturor categoriilor de metale feroase și neferoase comercializate (tablă, profile, țevi etc.), oferind informații despre piață, despre posibilitățile de asociere pentru procesarea metalului, pentru mai buna integrare a comerțului cu serviciile. Recent, ea a devenit membru al EUROMETAL - asociația europeană a distribuitorilor de metal” - a declarat Gheorghe Ciurea, președintele Organizației Patronale „Comat”, unul dintre membrii fondatori ai ARDIMET. Asociația s-a reunit săptămâna trecută, pentru a-și lărgi rândurile cu 30 de noi membri, dar și pentru a scruta viitorul. Până acum, cei ce s-au folosit de prognozele de piață ale ARDIMET, au avut de câștigat, afirmă Ciurea, iar cel mai bun exemplu este al celor ce s-au orientat, din timp, spre comerțul cu fier beton. Informații salvatoare Distribuitorii au nevoie de informații, de studii de piață, de previziuni, ca de aer. Afacerile pe picior mare nu se pot construi fără o asemenea bază. Licitațiile marilor investiții sunt condiționate de menținerea aceluiași preț al materialelor pe parcursul derulării lucrărilor, care se pot întinde pe un an și chiar mai mult - relatează Ciurea. Este ușor de ghicit ce necazuri are distribuitorul care, câștigând licitația, încheie con-tractul de furnizare la un preț mai mic al metalului decât cel de peste patru, șase sau zece luni. Ce spun prognozele ARDIMET: vor crește prețurile metalelor? Distribuitorii ocolesc răspunsul. Și au dreptate: asemenea informații nu pot fi făcute publice. Nu doar pentru că sunt costisitoare sau pentru că pot ajunge la concurență, ci și pentru că ar putea fi percepute ca un mijloc de manipulare a pieții. De aceea, cei ce dețin asemenea date preferă să vorbească despre mecanismele care dictează prețurile metalelor: jocul burselor, concentrările de producție la nivel internațional, evoluția consumului în diferite zone ale lumii, scumpirea produselor energetice și a transportului, creșterea concurenței dintre producători și distribuitori. Care va fi rezultanta acestor forțe, rămâne să aprecieze fiecare dintre cei interesați. „Dirijorul” metalului Trebuie știut că, pe piața metalului, tonul îl dă gigantul „ArchelorMittal“. Producătorul numărul unu al lumii conduce, în topul mondial al anului 2006, cu livrări de 117,2 milioane tone de oțel brut. Pe următoarele trei locuri se situează: „Nippon Steel“ (32,7 milioane tone), „JFE“ (32 milioane tone) și „Posco“ (30,1 milioane tone). Pentru comparație, în septembrie 2007, producția de oțel brut la nivel mondial a fost de 110,111 milioane tone. În cursul anului 2007, producția de metal brut a României a scăzut lună de lună, de la 0,56 milioane tone, în ianuarie, la 0,48 milioane tone, în septembrie. În zona Mării Negre, în luna septembrie, Turcia a înregistrat o producție de 2,05 milioane tone, Ucraina - 3,511 milioane tone, iar Rusia - 5,701 milioane tone.Pentru producătorii și distribuitori de metal din România, „regina balului“ este oțelul beton. 