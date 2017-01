„Orchestra de zgomote“ a greviştilor dă „concerte“ la „Daewoo - Mangalia“

„Orchestra de zgomote“ a greviștilor dă „concerte“ la „Daewoo - Mangalia“

Sindicaliștii de la „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“ au ajuns maeștri la bătut tobele și butoaiele, la suflat în fluiere și vuvuzele. De pe 11 octombrie 2010, de când s-a reluat greva, „orchestra de zgomote“ a Sindicatului „Navalistul” dă zilnic concerte. „Stagiunea spectacolelor de protest“ va fi lungă, foarte lungă, căci negocierile dintre cei doi „parteneri“ sociali s-au împotmolit ca o căruță în mlaștină. Greviștii au făcut apel la forța de convingere a Parlamentului României și a conducerii Blocului Național Sindical pentru a debloca situația. Ieri, a fost rândul deputatului Zanfir Iorguș și a președintelui BNS, Dumitru Costin să pună umărul. „Am avut întâlniri cu conducerea societății, dar și cu sindicatul. Eu urmăresc ceea ce se întâmplă în unitățile economice din colegiul meu. Am constatat că există probleme privind salarizarea, dar și disfuncționalități în funcționarea companiei. Sindicatul cere majorarea salariilor, dar conducerea companiei susține că nu are contracte în portofoliu decât pentru primele trei trimestre ale anului 2011. După ce părțile implicate vor rezolva revendicările salariale, voi sprijini soluționarea celorlalte aspecte. Interesul este ca societatea să meargă. Sunt convins că se va acorda garanția guvernamentală pentru obținerea creditării. Docu-mentația se află la Ministerul Finanțelor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, deputatul Zanfir Iorguș. „N-am reușit să discutăm decât cu partea română. Șeful coreean se afla în Grecia, la botezul unei nave, care a fost ratat în România - a explicat liderul BNS. Eu constat că de 14 ani de când a fost înființată această societate mixtă, doar vreo trei ani a fost pe profit, în rest în pierdere. Situația este rezultatul unor decizii manageriale pe care, cu indulgență, le caracterizez ca fiind ciudate. În timpul întâlnirii cu conducerea, am primit un răspuns năucitor la o întrebare. În contextul în care se spune că nu sunt suficiente contracte pentru 2011, o companie în care DMHI este acționar majoritar și care îi furnizează forța de muncă, a anunțat că angajează 50 de lucrători. Aflasem că oamenii asigurați de această firmă lucrează în echipe mixte cu angajații DMHI. Am întrebat: cum li se măsoară munca, cum se știe cât trebuie să fie plătiți? Mi s-a răspuns: pe baza orelor lucrate. Este uluitor! De ce nu sunt organizate formații de lucru distincte, pentru a se vedea cum muncesc și cât produc în realitate? Angajații DMHI se plâng că lucrătorii aduși de respectiva firmă sunt slab pregătiți, nu au productivitate, iar lucrările făcute de ei trebuie remediate de alții. În ceea ce privește negocierile, dacă sindicatul manifestă dispo-nibilitatea la un compromis, administrația nu vrea să dea mai mult peste cei 40 de lei, pe care deja i-a acordat. Nu se știe dacă acestea sunt posibilitățile reale, pentru că la această companie totul este incert și netransparent. De aceea, ad-ministrația ei este un interlocutor cu grad de încredere scăzut pentru sindicat. Conducerea DMHI mi-a adus la cunoștință că situația financiară este dificilă. Costurile bancare vor ajunge la 12,5% la creditele în euro (6,5% reprezentând dobânda pentru garanția guvernamentală, iar 6% dobânda pusă de banca finan-țatoare). Înseamnă că DMHI va munci doar pentru bănci de acum încolo. Întrebarea este: cum de s-a ajuns aici?” Dumitru Costin și-a exprimat disponibilitatea de reveni la Mangalia și a-i susține pe sindicaliști. La rândul său, Marin Florian, președintele Sindicatului „Navalistul”, a declarat că numărul greviștilor a crescut de la 1.200 la 1.300 de persoane. „Ni se alătură în fiecare zi alți și alți lucrători. Oamenii sunt hotărâți să stea în grevă până le vor fi satisfăcute revendicările” - a afirmat el.