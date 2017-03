"Oraşul-port Constanţa va redeveni a doua putere economică a României"

Primarul Făgădău promite:

"Orașul-port Constanța va redeveni a doua putere economică a României"

r Proiectele de investiții comune ale municipalității și administrației portuareUite că s-a întâmplat minunea! Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și operatorii portuari nu se mai situează pe poziții divergente, iar municipalitatea nu mai este în opoziție cu portul. Dimpotrivă, foștii adversari au ajuns să colaboreze la realizarea unor proiecte de interes local, regional și național. Schimbarea s-a petrecut în urma instalării lui Nicolae - Dan Tivilichi la conducerea CNAPMC și a lui Decebal Făgădău în funcția de primar al Constanței, iar cei doi au decis să colaboreze.v v vIeri, la vechea Gară Maritimă au avut loc două evenimente ai căror principali protagoniști au fost edilul Constanței și șeful administrației portuare. Mai întâi a avut loc întâlnirea cu presa, dedicată prezentării proiectelor de investiții comune, iar mai apoi, în premieră, o întâlnire a primarului cu reprezentanții agenților economici și ai sindicatelor de pe întreaga platformă a portului Constanța.Primarul și directorul general al CNAPMC au prezentat proiectul cu finanțare europeană „Portis”, realizat de consorțiul CIVITAS, din care fac parte municipalitatea, CNAPMC și Universitatea „Ovidius”. Acesta este armonizat cu master planul portului Constanța și planul de mobilitate al municipiului Constanța, se întinde până în 2020 și are o finanțare de 16 milioane de euro. Un prim pas îl reprezintă modernizarea și sistematizarea accesului în port pe la Poarta 1, care va conduce la decongestionarea traficului rutier între port și oraș. Va crește numărul benzilor de circulație, stațiile de autobuz vor fi modernizate, pentru a servi ca puncte de îmbarcare și pentru autocare, vor fi realizate marcaje la nivel european. În perspectivă, se are în vedere interzicerea accesului autoturismelor în port, urmând ca deplasarea în incintă să se facă cu mijloace de transport în comun.La poarta nr. 1 va fi construită o clădire modernă, care va servi pentru controlul accesului și ieșirii din port, iar turnul cu ceas va fi înlocuit de o construcție futuristă, ce pare a fi o secțiune din carena unei corăbiiPrintr-un alt proiect, terminalul de pasageri din port va fi legat de peninsulă cu o linie de transport electric, iar prin proiectul „Artera”, pentru care se vor atrage fonduri europene, zona gării va fi legată de poarta nr. 1 printr-un drum cu trei benzi.Primăria are un studiu de fezabilitate privind stabilizarea taluzului (a zonei de coastă) în zona cuprinsă între porțile nr. 1 și 9 ale portului Constanța. Proiectul va fi realizat în comun cu CNAPMC. Începutul se face cu poarta nr. 1.Administrația portuară, în colaborare cu municipalitatea, va depune un proiect pentru reabilitarea rețelei de canalizare și apă din portul Constanța, care va include punctele de captare a apelor subterane. Se speră ca până în toamnă să se semneze contractul de finanțare din fonduri europene. Valoarea lui se ridică la circa 40 de milioane de euro.Master-planul portului Constanța în forma revizuită în urma consultării comunității portuare se află în faza finală, urmând a fi aprobat de Ministerul Transporturilor. Documentul a fost pus la dispoziția municipalității, care îl va integra în planul urbanistic general al municipiului.Sunt planificate acțiuni de ecologizare în municipiul Constanța, care vor fi extinse și în port. Lunile aprilie și octombrie sunt declarate „lunile curățeniei”.Întrucât orașul duce lipsă de infrastructură sportivă, CNAPMC va pune la dispoziția sa stadionul „Portul”, după ce îl va moderniza. Stadionul va putea fi folosit fără plată de către școli, cluburi, universități.Împreună cu Universitatea „Ovidius” și Universitatea Maritimă Constanța, municipalitatea va lucra la radiografierea cererii de pe piața muncii, pentru a răspunde mai bine nevoilor agenților economici constănțeni.„Am construit un cadru, în care să ne întâlnim nu doar eu cu domnul director Tivilichi, ci și echipele noastre, periodic, după un calendar, pe teme cu caracter local, regional și internațional. Printre altele, avem în vedere organizarea de întâlniri între orașele port Constanța, Anvers, Aberdeen, Klaipëda și Trieste, pentru că avem de învățat unii de la alții.Având în vedere poziția orașului-port Constanța la capătul coridorului pan-european din care face parte Dunărea, precum și fondurile europene alocate dezvoltării sale, municipalitatea și portul Constanța vor colabora cu orașele-port dunărene pentru realizarea unor proiecte comune.În mandatul meu voi încerca să unesc orașul cu portul și, de asemenea, toți jucătorii din economia orașului să fie participanți la strategia de dezvoltare a orașului. În cadrul numeroa-selor întâlniri pe care le avem cu ambasadele, cu camerele de comerț bilaterale, cu grupurile de investitori, eu nu prezint doar posibilitățile de investiții de pe raza municipiului Constanța, ci și ce are de oferit portul Constanța. Portul beneficiază de suprafețe de teren impresio-nante care nu sunt utilizate suficient. Primăria își propune să devină un promotor al investițiilor din orașul Constanța, din port și din turismul de pe litoral. Constanța va redeveni a doua putere economică a României”, a declarat primarul.Mai multe despre cele două evenimente vom prezenta în ediția viitoare a ziarului.