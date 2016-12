Oraşul plutitor „Costa Deliziosa“ acostează pentru prima oară în portul Constanţa

Eveniment în sezonul de croaziere

Orașul plutitor „Costa Deliziosa“ acostează pentru prima oară în portul Constanța

Se numește „Costa Deliziosa”. Este un adevărat oraș plutitor, cu lungimea de 293 metri, lățimea de 35 de metri, greutatea de 92.720 tone registru brut, care poate atinge o viteză maximă de 22,8 noduri. A fost construit în 2010, face parte din flota companiei „Costa Crociere” și este înmatriculat sub pavilion Italia.12 dintre cele 17 punți sunt pentru pasageri. Dispune de 1.130 de cabine, din care 662 cu balcon, 4 restaurante, 11 baruri, spa, săli de sport multifuncționale, piste în aer liber pentru jogging și role, cinematograf 4D, teatre, discoteci, bibliotecă, cazinou, teren de golf în aer liber, un centru de shopping și multe alte facilități. Este o îmbinare a luxului cu spiritualitatea, având expuse 340 de lucrări de artă originale și 4.756 de reproduceri.La bordul acestui gigant de oțel pot călători 2.800 de pasageri și un echipaj de 1.050 de persoane.A făcut o călătorie de 100 de zile în jurul lumii, care a început pe 28 decembrie 2011. Din 2013, a părăsit ținuturile reci din nordul Europei, pentru căldura Mediteranei și Mării Negre.Portul Constanța îl vizitează pentru prima oară. Astăzi, la ora 8, acostează în terminalul de croaziere.„Nava are la bord 2.115 pasageri de pe toate continentele și un echipaj de 907 persoane. Din personalul auxiliar, care servește în sectorul hotelier, fac parte și 21 de români” - spune Camelia Gearip, agentul navei, reprezentanta lui „Idu Shipping & Services”.„Costa Deliziosa” și-a început voiajul pe 15 aprilie 2013, la ora 19,34, când a părăsit portul Civita-vecchia. A făcut escale la Savona, Barcelona, Palma de Mallorca, Marsilia, din nou la Savona, Katakolo, Mykonos, Izmir și Istanbul.În timpul staționării din portul Constanța, mare parte dintre pasageri vor pleca în excursii pe uscat.„Un număr mare de turiști, care vor umple 11 autocare, au optat pentru excursiile organizate în județul Constanța. Acestea cuprind vizitarea cetății antice Histria, turul orașului Constanța, un prânz cu spectacol folcloric la «Nunta Zamfirei» ori o degustare de vinuri la Murfatlar. Un alt grup de pasageri va pleca cu autocarele spre București. Plimbarea include un tur al capitalei și vizite la Patriarhie și Palatul Parlamentului. Cel de al treilea grup, va porni spre Delta Dunării, unde îl așteaptă un voiaj cu vaporașul și un prânz la bordul lui” - relatează Virgil Stan, manager de croaziere în cadrul companiei „Danubius Travel”.La ora 20, „Costa Deliziosa” va ridica ancora și va pleca spre portul Odessa.Pe 31 mai, ea va reveni la Constanța, precizează Camelia Gearip. Apoi, va mai avea escale în portul nostru pe 5 iulie, 29 iulie, 22 august, 26 septembrie și 31 octombrie.Pe 10 iunie și 21 septembrie, portul Constanța va primi vizita unei cunoștințe mai vechi, gigantul „Costa Mediterranea”.Grație eforturilor depuse de administrația portului Constanța, de armatorul „Costa Crociere”, de agentul „Idu Shipping & Services” și tour-operatorul „Danubius Travel”, peste 20.000 de pasageri străini vor vizita câteva destinații din Ro-mânia. Din nefericire, oferta noastră turistică este foarte „subțire”.Constanța este o gazdă neprimitoare, incapabilă să pună în valoare ce are mai de preț: istoria, vestigiile romane, orașul vechi, muzeele, bisericile. Ce să mai vorbim de lipsa suvenirurilor și a distracțiilor. Acestea sunt motivele pentru care oaspeții străini cheltuiesc foarte puțin în România. În schimb, bagă mâna adânc în buzunare, la Odessa, dar mai ales la Istanbul.