Operatorii portuari sunt cei mai afectaţi de criză

Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța:

Operatorii portuari sunt cei mai afectați de criză

Relațiile comerciale ale firmelor constănțene cu străinătatea au mult de suferit din cauza crizei economice. În plus, retragerea de pe piețele extra-europene și dispariția brandurilor autohtone au făcut din România o țară dependentă de importuri și de agenții economici din Uniunea Europeană. Potrivit Institutului Național de Statistică, deficitul comercial al României, în perioada 1 ianuarie - 30 august 2009, a fost de 5,9 miliarde euro. Atât volumul exporturilor, cât și cel al importurilor a scăzut, cu 19%, respectiv 36,3%, comparativ cu primele opt luni din 2008. În Constanța, scăderile sunt reflectate în principal în sectorul portuar, locul unde se desfășoară cea mai mare parte a operațiunilor comerciale internaționale. „Operatorii din port sunt cei mai afectați de criză. Scăderea traficului de containere este cel mai elocvent exemplu. Din păcate, sectorul a fost afectat și din cauza faptului că 70% din containerele care vin în port sunt în tranzit”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Orientarea exclusivă către economia Uniunii Europene și renunțarea mult prea ușor la parteneriatele cu țările din afara Europei au făcut ca economia autohtonă să resimtă din plin efectele crizei. „În ultimii 20 ani, relațiile comerciale internaționale au fost orientate aproape exclusiv către Uniunea Europeană, în procent de 75%. Am pierdut piețe importante din Africa, Asia și America de Sud, care acum plâng după noi. Germania, Italia și Franța sunt principalele țări partenere pentru mediul privat românesc”, a explicat Mihai Daraban. Cele trei țări dețin o pondere de 35,2% din importurile făcute de România în 2009, de peste 24 miliarde euro. La capitolul exporturi, Germania, Franța și Italia au o pondere de 42,3% din total, de 18,4 miliarde euro. Volum mic de importuri și exporturi cu țările extra-europene Relațiile comerciale cu țările din regiune s-au îmbunătățit semnificativ în ultima perioadă. Deschiderea Centrului Euro-Dobrogea, în colaborare cu Camera de Comerț din Dobrich, este o dovadă a acestui lucru. „Relațiile cu Bulgaria au fost bune și înainte de inaugurarea centrului. Am făcut destule proiecte împreună și sunt destule firme constănțene care își procură materiile prime de la ei”, a mai spus președintele CCINA Constanța. Astfel, valoarea mărfurilor exportate în Bulgaria a fost de 719 milioane euro, în 2009, iar valoarea importurilor a fost de aproximativ 816 milioane euro. „Cu Turcia avem o relație mai privilegiată, deși suferă mult la capitolul imagine. Din totalul de 9.000 de firme cu capital turcesc, la nivel național, 10% din acestea au sediul social în județul Constanța. În relațiile comerciale cu Serbia, putem profita de pe urma conjuncturii politice din regiune și conflictului cu Muntenegru și putem crește traficul de mărfuri în Portul Constanța”, a explicat Mihai Daraban. În total, România a exportat mărfuri în valoare de 1,2 miliarde euro către Turcia și Serbia și a importat produse de peste 1,1 miliarde euro, în primele opt luni din 2009. Țările din afara Europei nu mai prezintă interes pentru firmele românești. „Agenții economici nu mai sunt dispuși să aibă relații comerciale cu parteneri din afara Europei. Eu încerc să organizez cât mai multe misiuni economice în Africa, Asia sau America de Sud. De cele mai multe ori, trebuie să trag de întreprinzători, pentru a veni și a stabili contacte cu alte firme decât cele europene. Pentru a avea o economie sănătoasă, trebuie să ne diversificăm, să recreăm branduri românești și dă pătrundem pe alte piețe decât cele tradiționale”, a concluzionat președintele CCINA Constanța.