Operatorii din portul Constanţa au tras criza economică pe sfoară

Dosar „Cuget Liber“

Operatorii din portul Constanța au tras criza economică pe sfoară

Datele statistice arată că porturile maritime românești au fost grav afectate de criza economică. De la un total de 61.837.716 tone, în 2008, ultimul an de creștere economică, traficul de mărfuri a scăzut abrupt, la 42.014.178 tone, în 2009, și-a revenit puțin în 2010, ajungând la 47.563.879 tone, pentru a coborî, în 2011, la 45.972.095 tone.Pariu cu recesiuneaPentru companiile de operare portuară românești, criza econo-mică a reprezentat o experiență nouă, pentru care nu erau pregătite. S-au trezit în fața unei piețe volatile, de pe care au dispărut mari cantități de mărfuri, dar pe care erau prea mulți concurenți. Erau con-damnate să găsească soluții: să reducă cheltuielile și tarifele, să alerge în toate zările după clienți.Cele mai multe dintre ele au câștigat pariul cu recesiunea, reușind să obțină în mod constant profit. Pe baza informațiilor date publicității pe piața de capital și a bilanțurile financiare prezentate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, vă prezentăm evoluția a patru dintre cele mai mari companii de operare din portul Constanța.„Oil Terminal“ - șoc dublu„Oil Terminal“ se numără printre operatorii portuari cei mai afectați de evoluția vremurilor și vremii. În 2009, compania a suferit șocul dublu al recesiunii economice și al transferării, în terminalul din portul Midia, a celei mai mari părți a fluxurilor petroliere. În 2010, ea a reușit să recupereze o parte din declin, pentru ca lucrurile să se înrăutățească în 2011. Este singurul dintre marii operatori portuari care nu a făcut reduceri de locuri de muncă, dimpotrivă, numărul mediu al angajaților a crescut la 1.185 persoane în 2011.Dinamica veniturilor totale a fost următoarea:2008 - 136.980.292 lei;2009 - 131.049.774 lei;2010 - 134.406.948 lei;2011- 119.469.580 lei (diminuare cu 11,11% față de anul precedent).Dinamica rezultatului financiar brut arată că societatea a fost mai profitabilă în cei trei ani de criză decât în anul de vârf al creșterii economice. Evoluția profitului brut a fost următoarea:2008 - 1.455.821 lei;2009 - 1.631.542 lei;2010 - 3.609.863 lei;2011- 1.998.286 lei.Ultimul an a adus o diminuare a profitului cu 44,64% față de 2010.Compania a anunțat că alocă suma de 108.254 lei pentru parti-ciparea salariaților la profitul din 2011, iar restul profitului va reveni acționarilor, sub formă de dividende. Ministerul Economiei deține 59,6222% din acțiuni, Fondul Proprietatea - 10%, alți acționari - 30,3778%.„Comvex“ - cel mai important câștigÎn intervalul 2009 - 2011, SC „Comvex“ a fost afectată nu doar de criza economică, ci și de dependența sa prea mare de capriciosul „ArcelorMittal“. A fost nevoită să își diversifice piața și să găsească clienți pe piața Mării Negre și a Europei Centrale și de Est. Faptul că a reușit să nu mai depindă de un singur client este cel mai important câștig din această perioadă.Veniturile sale au avut următoarea evoluție:2008 - 162.678.195 lei;2009 - 82.681.953 lei;2010 - 64.876.257 lei.Pentru 2011 nu dispunem de date.Compania a reușit să obțină în fiecare an de criză un profit brut substanțial, în ciuda scăderii volumului de activitate:2008 - 40.709.145 lei;2009 - 17.912.255 lei;2010 - 10.198.941 lei;2011- 8.813.257 lei (cu 13,58% mai mic decât în anul precedent).Acționari „Comvex“ sunt: „Solidmet“ SRL București - 63,2421%; „Expert Placement Services Ltd.“, din Road Town VGB - 28,1301%; alți acționari - 8,6278%.„Chimpex“ - de la agonie la extazCompania „Chimpex“ a avut o evoluție continuu ascendentă pe timp de criză. Volumul său de activitate a crescut semnificativ, după cum o demonstrează evoluția veniturilor totale:2008 - 40.233.099 lei;2009 - 50.744.634 lei;2010 - 71.587.074 lei;2011- 67.271.879 lei (scădere de 6,03% față de anul precedent).Dacă în 2008 compania a fost pe pierderi, în următorii ani, a devenit tot mai profitabilă. Rezultatul brut a avut următoarea dinamică:2008 -(1226204) lei;2009 - 8.145.408 lei;2010 - 9.159.321 lei;2011- 11.409.114 lei (creștere de 24,56% față de anul anterior).Numărul mediu al angajaților în 2011 a fost de 260 persoane față de 226 persoane, în 2010. Compa-nia a dus o politică de reorganizare a activității și întinerire a forței de muncă. Acționariei sunt: „Azomureș“ - 90,43%; SIF Transilvania - 5,26% alți acționari - 4,31%; AVAS - 1 acțiune.„Socep“ - relansare spectaculoasăDupă o scădere bruscă a volumului de activitate în 2009, compa-nia „Socep“ a recâștigat terenul pierdut, ajungând în 2011 să obțină venituri mai mari decât în timpul creșterii economice. Evoluția aces-tora a fost următoarea:2008 - 62.466.502 lei;2009 - 50.038.333 lei;2010 - 51.358.408 lei;2011- 65.088.413 lei (cu 26,73% mai mari față de anul precedent).În cazul profitului brut, dinamică este asemănătoare:2008 - 9.124.593 lei;2009 - 2.446.919 lei;2010 - 5.814.033 lei;2011- 8.586.345 lei (creștere de 47,68% față de 2010)Compania a raportat un număr mediu de 440 angajați în 2011. Structura acționariatului este urmă-toarea: „Grup DD“ SA - 31,8473%; „Transport Trade Services“ SA București - 14,2487%, „Celco“ SA - 12,8001%, Samara Stere - 10,5160%, alți acționari - 30,5879%.