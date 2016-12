Operaţiunea Depol care i-a pus pe jar pe portuarii constănţeni

Operațiunea Depol care i-a pus pe jar pe portuarii constănțeni

„Top urgent. Bună dimineața, nava „Doro” se află acostată în dana nr. 81 - 82, din terminalul Comvex, sub operațiuni de descărcare a 50.137 tone de cocs petrol. Descărcarea navei se va termina astăzi 19 ianuarie 2015, în jurul orei 14. Vă transmitem în anexă mesajul primit de la comandantul navei și fotografii din care se observă că problema poluării bazinului portuar în zona danelor 80 - 85 nu a fost rezolvată. Vă rugăm să aveți în vedere luarea măsurilor necesare pentru curățarea și spălarea corpului navei, astfel încât să se evite întârzierea ei la plecare. Menționăm că această navă are o chirie zilnică de time-charter în valoare de 35.000 de dolari. Respectuoase salutări, clc. Corneliu Idu.” Mesajul companiei Idu Shipping & Services, agentul bulk-carrier-ului „Doro” (sub pavilion Insulele Marshall) a alertat serviciul specializat al administrației portului Constanța, care a intervenit pentru a rezolva situația.S-a constatat că nu era vorba de hidrocarburi, ci de pleavă de la cereale și de praf de minereu provenite de la navele aflate în operare în zonă. În ultimele 48 de ore, a fost mare agitație în portul Constanța. O cantitate relativ mică de reziduuri petroliere s-a răspândit în zona danelor nr. 80 - 84, din terminalul Comvex, după ce, vineri, 16 ianuarie 2015, în timpul unei manevre, o navă a lovit barajul antipoluare instalat la intersecția danelor nr. 84 și 85, și l-a rupt. Echipele de intervenție s-au luptat nu doar să adune reziduurile din acvatoriu, dar să curețe și corpul navei „Katagalan Wisdom”, sub pavilion Panama, care refuzase să părăsească portul. Inițial, s-a crezut că reziduurile petroliere provin din deversările istorice, din instalațiile Oil Terminal. Se bănuiește că, în subsol, ar exista acumulări formate pe parcursul a zeci de ani, care comunică cu pânza freatică. Mai ales în perioadele ploioase, hidrocarburile încep să circule și se infiltrează în rețeaua de canalizare, în ciuda faptului că a fost construit un cămin de decantare, care ar trebui să prevină acest lucru.Compania Oil Terminal are dovezi că nu ea este vinovată de cele întâmplate. „Analiza de laborator a probelor prelevate arată că reziduurile nu provin de la noi. De altfel nici nu sunt reziduuri petroliere. Raportul a fost prezentat și Gărzii de Mediu. Menționăm că barajul antipoluant în cauză a fost montat chiar de noi, iar navele noastre acționează când apar scurgeri de hidrocarburi, despre care se presupune că ar proveni din infiltrațiile istorice. Pentru corecta informare a opiniei publice trebuie precizat că noi nu avem conducte petroliere în zona terminalului Comvex” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sorin Viorel Ciutureanu, directorul general al companiei Oil Terminal.La rândul ei, administrația portuară a început propriile investigații pentru a depista poluatorul. Verificările pe traseul conductei de canalizare RAJA au arătat că, într-adevăr, căminul de decantare construit de Oil Terminal era curat. În schimb, în căminul de decantare construit de RAJA, situat în zona unde erau amplasate serele Constanței, au fost descoperite reziduuri asemănătoare cu cele deversate în port și care par a fi de ulei ars. Se bănuiește că ele ar proveni de la unitățile de service auto din apropiere. Au fost prelevate probe și urmează a fi analizate într-un laborator specializat.Incidentul a pus în mișcare o mulțime de oameni și de resurse materiale. Acum, se caută soluții pentru a pune capăt odată pentru totdeauna scurgerilor de reziduuri petroliere sau de altă natură în apa mării. Una dintre ele este ca respectiva conductă să fie conectată la o stație de epurare din portul Constanța.