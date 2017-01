OMV Petrom anunţă descoperirea de gaze naturale în sectorul românesc al Mării Negre

OMV Petrom anunță descoperirea de gaze naturale în sectorul românesc al Mării Negre

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL), o subsidiară a ExxonMobil Corporation, și OMV Petrom SA au confirmat astăzi o posibilă descoperire semnificativă de gaze naturale în sectorul românesc al Mării Negre, informează un comunicat al OMV.Potrivit OMV, Sonda Domino -1 a întâlnit o acumulare de gaze naturale de 70,7 metri, estimările preliminare evaluând acumularea la 42 până la 84 miliarde metri cubi. Lucrările de foraj au demarat la finele lui 2011 și urmează să se finalizeze.Sonda Domino -1 este situată în blocul Neptun, la 170 kilometri de țărm, în ape cu adâncimea de aproximativ 1.000 de metri și este forată cu tehnologie de ultimă generație. Operațiunile de foraj au început la sfârșitul anului 2011 și se desfășoară în continuare. Se estimează că adâncimea totală a sondei va fi de peste 3.000 de metri sub nivelul mării. Perimetrul Neptun are o suprafață de aproximativ 9.900 kilometri pătrați în ape cu o adâncime ce variază între 50 și 1.700 metri.În noiembrie 2008, OMV Petrom și ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited au semnat un acord prin care ExxonMobil a achiziționat o participație de 50% în zona de mare adâncime a perimetrului Neptun. Cele două companii au lucrat îndeaproape pentru achiziția de date seismice 3D și pentru evaluarea potențialului de hidrocarburi în perimetrul Neptun.