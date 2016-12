Şomaj tehnic, pierderi financiare şi incertitudine, la „Daewoo - Mangalia“

5

RUSINE GUVERNANTILOR

Staul roman a avut o idee excelenta acceptand acest joint-venture. Dar...in momentul in care a vazut ca lucrurile nu evolueaza pozitiv (spre deosebire de evolutia de la Damen Galati sau S.N. Constanta) in loc sa-si ia in serios rolul de actionar cu 49% din actiuni, s-a multumit prin reprezrentantii extrem de incompetenti sa incaseze pierderi uriase si bani doar in buzunarul reprezentantilor nesimtiti care in loc sa traga semnale de alarma si sa identifice cauza raului precum si metodele necesare pt revenirea pe profit , au fost doar niste figuranti ce incasau remuneratii grase numiti pe criterii politice si nu pe profesionalism.Asa stand lucrurilr sa nu ne miram daca incet incet , pe acest fond de batjocura si hotie favorizate si promovate infinit ma i consistent decat pe vremea vechiului regim, oamenii vor accepta ca singura solutie este iar un regim totalitar comunist. Ceausescu ne-a scapat de datorii si drept multumita l-au impuscat. Actualii criminali ce merita atunci dupa ce au impovarat tara cu datorii fara sa se simta nici un progres pe masura in situatia economica? Concluzia? Banii au intrat in buzunarele camarilei politice, poporul a saracit iar ei merita impuscati si sa le fie confiscate averile. Dar cine sa faca asta ca au avut grija sa-l omoare pe al batran?! Situatia de la Daewoo, in esenta ei, este multiplicata de mii de ori la aproape toate societatile unde guvernul , prin institutiille pe care le controleaza, si-a desemnat reprezentanti care stiau ca trebuie sa cotizeze politic intr-un fel sau altul si nu sa performeze economic. Trebuiau sa suga cat pot , in fel sichip, pentru ei si pt cei ce i-au numit.Este cu adevarat nevoie de o revolutie adevarata daca vrem ca aceasta tara sa-si revina. Invatamantul e la pamant si creeaza o multime de idioti cu diplome ce pot fi manipulati sau se transforma in paraziti oribili. Romania trezeste-te!!!