„Oil Terminal“ va planta două hectare de panouri solare

Puțini erau cei ce, în primele două - trei luni ale anului 2010, mai credeau în steaua companiei „Oil Terminal”. Aveau argumente solide. Portul Midia preluase o mare parte din fluxurile de țiței și produse rafinate, odată cu intrarea în exploa-tare a noilor capacități de operare. Pe de altă parte, criza economică, aflată la momentul maximei amplitudini, subțiase dramatic traficul de mărfuri din portul Constanța, inclusiv la „Oil Terminal”. Independent de voința ei, compania pășise cu stângul în noul an și acest lucru s-a reflectat în tensiunile sociale generate de măsurile de reducere a costurilor cu forța de muncă. A trecut testul Pentru conducerea companiei, 2010 a fost un test extrem de dur. A reușit să-l treacă? I-am cerut directorului general Silviu Wagner răspunsul la această întrebare. „Am încheiat anul cu un profit net estimat de 2,968 milioane de lei, față de 1,4 milioane de lei cât prevedea bugetul de venituri și cheltuieli. În 2010, am reușit să atragem clienți mari, precum Select Energy Hamburg, Daxin Singapore și Glencore, care au adus cantități importante de motorină. Până la această oră am operat 6,38 milioane tone de mărfuri” - a declarat Wagner. Rezultatele ar fi fost mai bune, dacă OUG nr. 54, din 23 iunie 2010, n-ar fi scos „Oil Terminal” de pe piața aprovizionării navelor cu carburanți fără accize. Compania a pierdut, dintr-un condei, un trafic de circa 135.000 de tone de motorină. Într-un an extrem de greu, „Oil Terminal” a realizat lucrări de reparații și de investiții în valoare de 5,6 milioane de lei. „Printre cele mai importante investiții - a spus directorul general - se numără: instalația de încărcare - descărcare a barjelor și cea de recuperare a vaporilor (care îi permite societății să opereze cantități de benzină mai mari de 10.000 de tone pe an).” Un an de cotitură 2011 va fi un an de cotitură pen-tru companie. Principala schimbare va consta în diversificarea serviciilor, pentru a pune mai bine în valoare potențialul de care dispune. „Intenționăm să devenim importatori de produse petroliere și vom demara demersurile necesare. De ase-menea, vom intra pe piața agenturării și a pilotajului. La un trafic mediu de 45 - 50 de nave pe lună, este rentabil să asigurăm servicii complete. Vrem să revenim pe piața de bunkeraj și să ne extindem activitatea în acest domeniu, în porturile maritime. Avem toate atuurile pentru a ocupa o poziție de prim rang” - a afirmat Silviu Wagner. Pe de altă parte, compania anunță investiții majore, chiar spectaculoase. Vor începe lucrările pentru înlocuirea fascicolului de conducte dintre depozitele Nord și Sud. În 2011, va fi înlocuit cel puțin un fir, cel dedicat produselor negre (țiței, păcură). Este vorba de 6,4 km de conductă, cu diametrul de 500 mm. Anul viitor va începe construcția primului rezervor de după… 1975. Va avea capacitatea de 10.000 mc și va fi amplasat în depozitul 3 port. Proiectul se ridică la 8,5 milioane lei. Rezervorul R28, de 50.000 t, din depozitul 4 Sud, va fi reparat în 2011. Costurile lucrărilor se ridică la 400.000 de lei. În depozitul 3 Port, se va trece la o tehnologie nouă de contorizare, care va permite conectarea la sistemul informatic și urmărirea transferului de produse din depozitul port către celelalte depozite. „Pe linie de mediu, vom continua lucrările de ecologizare din depozitul Nord. Cel mai mare proiect „verde” este cel declanșat în colaborare cu firma Alto Impex, care a finalizat studiul de fezabilitate și a depus dosarul pentru obținerea fondurilor europene. Este vorba de lucrări de ecologizare și de obținerea energiei regenerabile. Avem în vedere plantarea a patru turbine eoliene sau acoperirea cu panouri fotovoltaice a unui spațiu de două hectare din depozitul Sud. Respectivul depozit va deveni independent din punct de vedere energetic. Sperăm ca la finalul semestrului I din 2011 să obținem între 16 și 25 milioane euro pentru aceste proiecte” - a declarat directorul general. Anul 2011 va aduce o creștere de trafic estimată la 125.000 de tone. „Părerea mea este că, după primul semestru, această previ-ziune va fi depășită de realitate, mai ales dacă se modifică OUG nr. 54 - a declarat Wagner. Ne numărăm printre agenții econo-mici care așteaptă această schim-bare.”