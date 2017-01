Directorul general Silviu Wagner susține că:

„Oil Terminal nu trebuie privatizată“

La ieșirea de la Biroul Electoral Central, unde și-a înregistrat candidatura pentru un al doilea mandat, președintele României, Traian Băsescu, a lansat un nou atac împotriva „coaliției politice de la Grivco”. Prezentând motivele care l-au determinat să intre în cursa electorală, el a declarat, printre altele, că este la latitudinea românilor dacă prin votul lor vor ca țara să fie lăsată pe seama „grupurilor de interese nelegitime pentru privatizarea Poștei, Romgaz, Transgaz și Oil Terminal”. Tema „grupurilor de interese” și a „băieților deștepți” care vor să pună mâna pe afacerile petroliere ale statului nu este nouă. Ea a apărut încă din 2005, pe timpul Guvernului Tăriceanu. În septembrie 2007, Băsescu și-a exprimat public opoziția față de privatizarea companiilor de transport al hidrocarburilor, susținând că statul român trebuie să păstreze pachetele majoritare de acțiuni la Transelectrica, Conpet, Oil Terminal, Transgaz și Romgaz. Declarația a fost făcută la sfârșitul unei reuniuni a Consiliului Superior de Apărare a Țării, în care s-a discutat strategia energetică pe următorii 13 ani. Existaseră propuneri ca documentul să includă și referiri la continuarea privatizărilor din domeniu, care trădau presiunile venite din partea unor grupuri de interese. Referindu-se la acest subiect, Silviu Wagner, directorul general al companiei Oil Terminal, a declarat că, la nivelul societății și al Ministerului Economiei, nu există, oficial, nicio intenție de privatizare. „Probabil că directori sau persoane din minister, dar mai ales indivizi din afara societății au elaborat astfel de strategii. Dar toate au rămas la nivelul ideatic, al intențiilor și, practic, nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, noi am primit semnale oficiale că Oil Terminal este în afara oricărui proiect de privatizare. S-a evitat chiar și termenul de externalizare, pe considerentul că acesta ar putea deveni preambulul unei ulterioare privatizări.” Companiile Compet, Romgaz, Distrigaz și Oil Terminal sunt considerate ca fiind strategice pentru securitatea energetică a țării, dar și a Uniunii Europene, având în vedere că România a devenit granița spațiului comunitar. „Am venit recent din Serbia. Și acolo sistemul de transport țiței - conductele subterane și supraterane - este în proprietatea statului. Aceeași situație se întâlnește în Croația – relatează directorul general. În țara noastră, statul este majoritar la Oil Trminal. Capitalul privat a intrat în companie prin marea privatizare, prin distribuția de cupoane. Acțiunile minoritarilor au fost tranzacționate pe piață și astfel, printre acționari se numără Fondul de Investiții Broadhurst Investment. Ulterior, Fondului Propri-etatea i-a fost cedată o cotă de 10% din acțiuni, astfel că statul controlează, în prezent, 59.63%. Probabil că unii se gândesc că, dacă s-au făcut deja pași pe calea privatizării, de ce să nu se continue. Cei ce visează că se va schimba și mai mult structura acționariatului, că statul va deveni minoritar, sunt nerealiști. Sunt o serie de chestiuni, precum securitatea energetică a țării, care nu ar trebui să fie puse în pericol, chiar dacă are loc schimbarea puterii politice. Dar nimic nu mai este sigur pe lumea asta și cine știe ce ne rezervă viitorul.” Într-adevăr, în ultimii 20 de ani, multe dintre sectoarele și unitățile economice considerate strategice au fost vândute. Astfel s-a întâmplat cu industria cimentului, cu siderurgia, cu companiile petroliere care extrag, prelucrează și comercializează petrolul. Altele, precum flota maritimă comercială și cea de pescuit, au fost distruse de Fondul Proprietății de Stat, pe timpul cât acesta s-a aflat în mâinile social-democraților și ale țărăniștilor. „Aveți dreptate – își exprimă acordul cu observația de mai sus Silviu Wagner. Mă gândesc că nimic nu era mai strategic decât petrolul din pământ, dar uite că extracția sa a fost concesionată. Și la ce preț! Cine ne garantează că nu se va proceda la fel cu Oil Terminal? Viitorul poate fi imprevizibil pentru compania noastră, dacă se schimbă președintele. Atâta timp cât rămâne Traian Băsescu șef al statului, nu se va face privatizarea Oil Terminal sau, dacă se va face, nu va fi afectat interesul național. În sine, privatizarea nu este un proces rău. Opinia mea este că, cel puțin în faza actuală, Oil Terminal nu trebuie privatizat. Societatea are nevoie de altceva, de o structură mai flexibilă, modulată după cerințele pieței libere. Încă ne mișcăm greu. Acum ne chinuim să realizăm cele 3 rezervoare de 20.000 de tone, pentru a ne adapta la piață.”