Oil Terminal îşi extinde afacerile pe banii partenerilor privaţi

Soluții de criză pentru finanțarea investițiilor portuare

Oil Terminal își extinde afacerile pe banii partenerilor privați

În ciuda faptului că dispune de cele mai mari adâncimi de la Marea Neagră, putând primi nave de până la 160.000 tdw, terminalul petrolier din portul Constanța are un handicap: în prezent, nu poate descărca marfa din barje. Cauza? Nu este dotat cu instalațiile pentru încălzirea produselor și pomparea lor din barje. Toată lumea câștigă Impedimentul va fi depășit până la sfârșitul acestui an, grație parteneriatului cu investitorul privat Exoil Services SRL, a declarat Silviu Wagner, directorul general al companiei Oil Terminal. Contractul pentru construcția instala-ției de descărcare a barjelor a fost semnat, Exoil Services urmând să asigure finanțarea. Valoarea investiției se ridică la 300.000 de euro. Instalațiile vor permite descărcarea a 150.000 - 200.000 de tone de benzină și motorină pe lună. Marfa va fi adusă din Serbia, cu barjele, pe Dunăre și pe canal, până în portul Constanța, pentru a fi descărcată și stocată la Oil Terminal. Apoi, loturi de 30.000 - 40.000 de tone vor fi încărcate pe tancuri petroliere și vor fi transportate spre Orientul Apropiat și Africa. Investiția se va amortiza din costul prestațiilor de operare a produselor petroliere și va rămâne în proprietatea Oil Terminal. Lucrările se vor finaliza în curând și, până la sfârșitul lunii noiembrie, vor sosi primele barje la descărcare, a declarat Wagner. Se estimează că, în numai 30 de zile, instalația va ajunge să fie exploatată la capacitatea maximă. Grație ei, tranzitul de produse petroliere prin portul Constanța și pe Canalul Dunăre - Marea Neagră va fi relansat. „De pe urma acestei investiții are de câștigat toată lumea – afirmă Silviu Wagner. Veniturile obținute din tranzitul de produse petroliere sârbești vor contribui la îmbunătățirea situației financiare a Oil Terminal, la asigurarea fondului de salarii. Administrația Canalelor Navigabile încasează din ciclul de ecluzări ale unei singure barje 2.300 de dolari plus TVA. Gândiți-vă că vor fi cel puțin 100 de barje într-o lună. Vor avea de câștigat, de asemenea, companiile de navigație fluvială, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, firmele de pilotaj și de remorcaj din portul Constanța.” Rezervoare de milioane Aceasta nu este singura investiție pe care Oil Terminal o realizează printr-un parteneriat cu o firmă privată. Compania elvețiană Vitol Geneva va finanța lucrările de reparații ale unui rezervor de 31.000 tone, din portul Constanța. Costurile acestora se ridică la 1.800.000 de dolari. Intrarea rezervorului în exploa-tare îi va permite firmei elvețiene să tranziteze cu cel puțin 10% mai multe produse petroliere prin Oil Terminal. În prezent, ea derulează o cantitate de marfă de 150.000 – 200.000 tone pe lună. Investițiile de la Oil Terminal nu se opresc aici. Compania pros-pectează piața financiar – bancară, avansând discuții cu 4 bănci, în vederea obținerii unui împrumut de circa 10 milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru construcția a 3 rezervoare, a câte 20.000 de tone fiecare. Cel mai important proiect investițional rămâne, însă, cel din depozitul 4 sud, a cărui realizare depinde de materializarea contractului dintre Oil Terminal și compania de stat Socar, din Azerbaidjan. Obiectul acestuia îl constituie exportul a 4 - 5 milioane de tone de țiței pe an, pe o perioadă de 40 de ani. În acest contract vor fi implicați trei agenți importanți din România: Oil Terminal, Compet și, probabil Arpechim. Proiectul Socar va obliga compania Oil Terminal să inves-tească rapid în creșterea capacității de depozitare, cu 500.000 de tone lunar. În acest scop, vor fi construite 3 rezervoare a câte 100.000 metri cubi fiecare și 4 rezervoare de 50.000 metri cubi sau 8 rezervoare de 25.000 metri. Investiția se ridică la 10 - 15 milioane de euro. Pentru finanțare se va deschide o linie de credit, iar constructorul va fi desemnat pe baza unei licitații internaționale.