Ofiţerii români din flota „Sea - tankers“ vor primi pensii belgiene

Odată cu schimbarea pavilionului navelor

Ofițerii români din flota „Sea - tankers“ vor primi pensii belgiene

Comandantul de cursă lungă Alain Piette, manager cu resursele umane la compania „Sea - tankers“, se numără printre cunoștințele vechi ale ziarului „Cuget Liber“. A revenit la Constanța cu vești de mare interes pentru navigatorii români. „Sea - tankers” este liderul flotei mariti-me franceze în transportul produ-selor petroliere. Deține o flotă tânără și modernă, formată din 28 de tan-curi petroliere și de produse chimice de la 3.000 tdw până la 20.000 tdw, cu o capacitate totală de 450.000 tdw și o vârstă medie de 5,4 ani. Pe navele sale sunt îmbarcați, în prezent, 560 de navigatori, dintre care 130 francezi, 116 români, 24 de croați, 100 filipinezi și 199 africani. Corpul ofițeresc este dominat de francezi și români, în vreme ce africanii și filipinezii asigură grosul nebrevetaților. Dintre cei 116 navigatori români, recrutați prin intermediul companiei de crewing Arpinav, din Constanța, 64 sunt ofițeri superiori, 19 ofițeri din zona executivă, iar 33 sunt nebrevetați. Ei fac parte din echipajele a 19 tancuri. L-am întrebat pe Alain Piette: „Sunt șanse să mai crească salariile românilor în acest an sau în 2011?”. „Nicio șansă. Din cauza crizei economice, salariile sunt înghețate. De doi ani, cantitatea de marfă din piață este mai mică cu 20% față de capacitatea de transport existentă. Pe de altă parte, se construiesc continuu nave. Țineți seama că tarifele de transport au scăzut de la 12.000 de dolari pe zi la 8.000 de dolari, la contractele pe termen lung. Este drept, la contractele spot se câștigă mai bine. Dar pe ansamblu, veniturile armatorilor au scăzut, fapt ce își pune amprenta și asupra salariilor” - a afirmat Piette De la vestea proastă am trecut apoi la veștile bune. „În 2011, vor ieși la pensie mai mulți șefi mecanici francezi. În locul lor, vom pune români. Îi preferăm pentru că sunt mai ieftini. Este vorba de 7 posturi. Cea mai importantă știre este că, în următorii ani, navele vor fi trecute treptat de la pavilionul francez la cel belgian. Deja, patru dintre ele au făcut schimbarea. Pe două nave, „Chassiron” și „Vanessa”, care se află în prezent în zona de vest a Africii, muncesc și români. Acum vine partea cea mai interesantă: ofițerii care navigă sub pavilion belgian, încă de la semnarea contractului de muncă, beneficiază de asigurări sociale și de sănătate din partea statului belgian. Cu alte cuvinte, conform legilor acestei țări, românii se vor putea retrage din activitate la 61 de ani și vor primi pensii belgiene. Politica noastră urmărește înlocuirea francezilor, odată cu schimbarea pavilionului. Echipajele vor fi alcătuite din români și filipinezi sau români și croați” - a declarat managerul francez. În prezent, pe navele cu pavilion francez se iese la pensie la 55 de ani, dar Republica Franceză nu asigură pensii și pentru români. Ei trebuie să cotizeze la fondul de asigurări sociale din țară, urmând să iasă la pensie la 65 de ani. O altă veste bună este că „Sea - tankers” e mulțumită de prestația româ-nilor. Ca urmare, va continua să facă promovări din rândul lor în funcțiile de comandanți, secunzi și șefi mecanici.