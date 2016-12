Ofertă tot mai generoasă de apartamente cu trei şi patru camere, în Constanţa

Ofertă tot mai generoasă de apartamente cu trei și patru camere, în Constanța

În urmă cu un an, oferta de apartamente cu trei și patru camere era în cazul majorității agențiilor imobiliare constănțene mult sub cea de apartamente cu două camere, la mai puțin de jumătate, chiar. Din august 2011 raportul (apartamente două camere - apartamente trei/patru camere) a început însă, dacă nu să se inverseze, atunci măcar să fie unul mult mai echilibrat.Agenții imobiliari spun că această creștere a numărului de apartamente cu mai multe camere (înregistrată îndeosebi anul acesta), care de regulă au și o suprafață mai generoasă, vine ca urmare a ceea ce s-a întâmplat iarna trecută. Atunci, costul întreținerii a sărit în aer din cauza gigacaloriei ce nu a mai fost subvenționată la nivelul anilor trecuți. Așadar, mulți constănțeni - proprietari de apartamente cu trei/patru camere - fie au preferat/preferă să cumpere un apartament mai mic, fie vor să renunțe, în cazul în care dețin două locuințe, la cea mai mare. Chiriașii „buni“, care să-și permită un apartament cu trei camere, pe o durată mai lungă, nu se mai găsesc la tot pasul. În plus, tot mai mulți nu mai acceptă ca pe timpul iernii să plătească aceeași chirie ca vara, așadar soluția pentru o parte a celor care dețin un apartament cu o suprafață mai generoasă, având în vedere și situația economică de acum, dar și posibilitatea ca piața imobiliară să cadă mult mai tare, este să îl scoată la vânzare.Prețurile unor astfel de locuințe variază foarte mult, în principal în funcție de suprafața utilă a acestora, și mai apoi de îmbunătățiri și de zonă.Unul dintre cele mai ieftine apartamente cu trei camere îl găsim acum în Tomis Nord, pe strada Sucevei, și costă puțin peste 32.000 de euro. Are însă doar 40 de metri pătrați, este nedecomandat, la parter, și de prea multe îmbunătățiri nu se poate vorbi. Un alt apartament care arată mult mai bine, are îmbunătățiri, și costă doar cu trei mii de euro mai mult este scos la vânzare în KM 4-5, în zona Poștei. Un prim plus, are cu 10 metri pătrați mai mult, este izolat, confort doi, balconul e închis, iar interiorul arată destul de bine.La extrema opusă, unul dintre cele mai scumpe apartamente cu trei camere, aflat pe piață la această oră, costă nu mai puțin de 185.000 de euro. De ce așa de mult? Să începem cu faptul că este în zona Peninsulă, are 180 de metri pătrați și vedere la mare. Blocul în care se găsește a fost construit în urmă cu șapte ani. Apartamentul este decomandat, bineînțeles, are două băi, două balcoane și este mobilat și utilat după ultimele tendințe.Agenții imobiliari spun că un apartament care într-adevăr poate oferi un confort sporit (suprafață ceva mai mare, băi mai multe) nu prea poate fi cumpărat acum sub 50.000 de euro, într-un bloc mai vechi, sau sub 65.000 - 70.000, într-unul mai nou (apartamente în care s-a pus destul de mult accent pe detalii). De exemplu, un apartament cu trei camere, din zona Icil, care costă puțin peste 50.000 de euro are 70 de metri pătrați, o suprafață cât de cât rezonabilă. Pe de altă parte, un apartament de 80 de metri pătrați, cu ceva mai multe pretenții, dintr-un bloc construit în urmă nu cu foarte mulți ani, în zona Institutului de Marină, costă în jur de 70.000 de euro.Patru camere la 40.000 de euroCând vine vorba despre apartamentele cu patru camere, unul dintre cele mai ieftine scoase la vânzare este pe strada I.L. Caragiale. Este confort doi, însă are doar 55 de metri pătrați. Partea bună este că proprietarul e dispus să negocieze și nici nu are nimic împotrivă ca viitorii proprietari să ia un credit prin Prima Casă.Cu puțin peste 50.000 de euro poate fi cumpărat un apartament în Poarta 6, confort 1, ceva mai mare decât cel prezentat mai sus - 70 de metri pătrați, cu două băi, cu îmbunătățiri.