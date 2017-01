Şoferii imprudenţi ţin criza departe de service-urile auto

Șoferii imprudenți țin criza departe de service-urile auto

La început de an, service-urile auto constănțene sunt departe de a fi „în pană”. Chiar dacă e criză, mașini se găsesc, chiar dacă nu așa de multe ca în anii trecuți. Cele mai multe service-uri serioase au încheiat contracte cu firmele de asigurări și se ocupă de mașinile avariate în accidente. Iar accidente sunt multe în România, unde termeni ca „prioritate”, „viteză regulamentară” sau „atenție” nu înseamnă nimic pentru cel puțin 50% dintre șoferi. În plus, numărul de constănțeni care vin să își facă inspecții și lucrări de rutină este relativ constant, așa că nu pune în pericol prea mare acest segment. „Noi avem contracte cu asiguratorii, așa că nu ducem lipsă de clienți, mai ales iarna, când nu-mărul accidentelor este mai mare. Resimțim criza la fel ca tot românul – scumpiri la utilități, finanțări mai puține – dar nu e încă atât de grav cât să ne forțeze să disponibilizăm oameni sau să renunțăm la vreun plan de dezvoltare”, spune Mihaela Secotă, reprezentantul ACS Service Auto Constanța. Totuși, service-urile nu sunt ferite complet de probleme. Menținerea taxei de poluare în actuala formulă va reduce numărul de mașini second-hand vândute în România, ceea ce va duce, implicit, la creșterea mașinilor noi de pe șosele. Cum majoritatea automobilelor noi sunt vândute în rate sau leasing, proprietarii sunt obligați, prin contract, să meargă la service-urile „de casă” ale repre-zentanțelor auto. O altă problemă ar fi concurența neloială a meșterilor de garaj și a service-urilor „ultraromânești”, la care ți se găsesc 100 de defecțiuni chiar dacă mașina e scoasă de numai 20 de minute din showroom. „Acești așa-ziși meseriași nu vor avea viață lungă în acest an. Oamenii nu își permit să mai aștepte două săptămâni pentru o oglindă spartă, doar pentru că cei de la service se lăcomesc și acceptă orice client, în condițiile în care nu au decât doi-trei tehnicieni. În plus, nu mai acceptă nimeni să plătească 400 – 500 lei pentru defecțiuni inventate”, consideră Mircea Lazăr, managerul unui service constănțean. De aceeași părere este și Gheor-ghe Dobruș, administratorul service-ului Dobra, din zona ICIL: „Pentru a efectua lucrări la frâne, ai nevoie de un banc special de frânare. Pentru orice lucrare de specialitate, ai nevoie de utilaje dedicate. Nu poți face asta în garaj, pe genunchi”. Și în cazul lui, contractele încheiate cu firmele de asigurări aduc un număr mare de clienți, însă nu lipsesc nici cei care vor revizii. „Costul unei revizii depinde de multe aspecte. Pentru o Dacie clasică, prețul este de 60 lei. Dacă mașina are catalizator și instalație GPL, costul se dublează”, spune Gheorghe Dobruș. Într-un fel, segmentul reparațiilor auto se aseamănă foarte mult cu cel al pompelor funebre. La fel cum oamenii mor, mașinile se vor strica în continuare, iar cine le va repara mai repede, mai bine și mai ieftin are toate șansele să scape de criză… pentru moment.