Şoferii din Timişoara plătesc cel mai ieftin RCA, cei din Constanţa - cel mai scump

Șoferii din Timișoara plătesc cel mai ieftin RCA, cei din Constanța - cel mai scump

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Conducatorii auto din Timisoara platesc, in medie, cel mai putin pentru polita de raspundere civila auto (RCA) dintre soferii care locuiesc in principalele orase ale tarii, iar cei din Constanta – cel mai mult, potrivit cotatiilor unui numar de 10 companii de asigurari autorizate sa vanda RCA, afisate pe site-ul de comparare a tarifelor rca-ieftin.ro. Astfel, tariful mediu de prima RCA pentru un sofer de 35 de ani din Timisoara, cu 10 ani de experienta la volan, posesor al unui autoturism Dacia Logan cu capacitate cilindrica de 1.600 cmc si 90 cp, fara daune consemnate pe polita RCA in ultimii 3 ani, este de 447 lei pe an, preturile variind, in functie de asigurator, de la 335 la 518 lei pe an.In schimb, unui conducator auto din Constanta, cu aceeasi masina si date personale identice, i se percepe un tarif mediu RCA cu peste 28% mai mare (126 lei), respectiv de 573 lei pe an, preturile practicate de firmele de asigurare mergand de la 407 la 785 lei pe an. Citește mai departe…