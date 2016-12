Şoferi, vi se pregăteşte ceva! Asigurătorii îşi iau măsuri de… protecţie

Șoferi, vi se pregătește ceva! Asigurătorii își iau măsuri de… protecție

Până la finalul acestui an ar putea fi aprobat un proiect care are ca scop realizarea unei baze de date comune pentru verificarea istoricului daunelor autovehiculelor asigurate prin intermediul polițelor facultative CASCO, au anunțat reprezen-tanții Asociației Naționale a Asigurătorilor (UNSAR).„La nivelul UNSAR există această inițiativă și sperăm să fie aprobată până la finele acestui an. Prin intermediul unei aplicații IT, societățile vor putea verifica istoricul daunelor autovehiculelor. Baza de date comună va permite asigurătorilor să evite încheierea unei polițe CASCO în cazul unui autovehicul grav avariat și pentru care s-a plătit deja o despăgubire, dar se încearcă încheierea unei noi polițe facultative CASCO”, a declarat Mădălin Roșu, responsabil al Secțiunii auto din cadrul UNSAR, la un eveniment al asociației desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit acestuia, au fost cazuri în care s-a reușit, pentru aceeași serie de șasiu, să fie plătite despăgubiri pentru daună totală de către mai mulți asigurători într-un anumit interval de timp, cazuri care ar putea fi evitate prin intermediul acestei aplicații IT.