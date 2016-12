„Ocean Majesty“ şi „Costa Mediterranea“ aduc 2.735 pasageri la Constanţa

„Ocean Majesty“ și „Costa Mediterranea“ aduc 2.735 pasageri la Constanța

În dimineața acestei zile, în terminalul de pasageri al portului Constanța acostează nava de croazieră „Ocean Majesty”, cu 621 turiști la bord. Construită în 1966, „Ocean Majesty” are 135,30 metri lungime și 19,20 metri lățime, 10.417 tone registru brut și e înregistrată sub pavilion Portugalia.Sâmbătă, 16 iunie, hotelul plutitor „Costa Mediterranea”, va face escală în terminalul de la Con-stanța. Aduce 2.114 turiști într-o scurtă vizită pe litoralul românesc. Nava este agenturată de compania „Idu Shipping & Services”. „Costa Mediterranea” este un gigant de 292,5 metri lungime, 32,2 metri lățime, 85.619 tone registru brut și are o viteză de 24 noduri. Dispune de 16 punți, dintre care 12 pentru uzul pasagerilor. A fost construit în șantierul naval Kvaerner Masa-Yards și a costat 400 de milioane de euro. Primul voiaj l-a efectuat pe 16 iunie 2003. În acest sezon de croaziere, „Costa Mediterranea” mai are anunțate escale, în portul Constanța, pe 9 iulie, 12 august și 15 septembrie.