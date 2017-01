Şoc pe piaţa asigurărilor auto! Euroins a primit interdicţia de a mai vinde poliţe

Șoc pe piața asigurărilor auto! Euroins a primit interdicția de a mai vinde polițe

Societatea are, în continuare, obligația soluționării dosarelor de daunăȘoferi, mare atenție! Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința de ieri, interzicerea temporară a practicării de către Euroins România Asigurare Reasigurare SA a asigurării RCA, până la implementarea unui set de măsuri care se referă, printre altele, la revizuirea de către Euroins a normelor de constatare și lichidare a daunelor, la stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor, respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, probleme cu care s-au confruntat, de altfel, foarte mulți dintre șoferii care au fost în situația de a beneficia de serviciile acestei companii, dar și service-urile auto care au efectuat lucrări în baza asigurărilor RCA emise de Euroins.„Interzicerea practicării de către societate a asigurării RCA este în vigoare până la implementarea de către compania Euroins a unui set de măsuri stabilit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Măsurile se referă, printre altele, la revizuirea de către Euroins a instrucțiunilor, procedurilor sau normelor de constatare și lichidare a daunelor, stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor în conformitate cu reglementările în vigoare, respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, informarea sau notificarea asiguraților cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire”, explică reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară.Nimeni nu mai poate vinde asigurăriAstfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară obligă Euroins ca, în termen de 24 de ore de la primirea deciziei de sancționare, să comunice intermediarilor de asigurări interdicția de a mai încheia contracte de asigurare RCA în numele și pe seama societății. „Reluarea activității de oferire, negociere sau încheiere a polițelor RCA se dispune, la fel ca și în cazul interzicerii, prin decizie motivată a Autorității de Supraveghere Financiară, după verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite”, au explicat reprezentanții Autorității de Supraveghere. Aceștia au mai subliniat un lucru foarte important: în perioada în care Euroins are interdicția practicării asigurării RCA, societatea are, în continuare, obligația soluționării dosarelor de daună.Cele mai mari nereguliDecizia a fost luată de Autoritate în urma controlului inopinat desfășurat la Euroins în lunile mai - iunie 2013, care a vizat în primul rând verificarea modului de instrumentare și finalizare a dosarelor de daună. Iată și ce au găsit inspectorii: reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu sunt adecvate; a fost diminuat în mod nejustificat cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la unele dosare de daună; plata unor dosare de daună către păgubiți s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute de normele legale; au fost identificate dosare de daună în care partea prejudiciată nu a fost notificată cu privire la respingerea pretențiilor de despăgubire și la motivația respingerii.La sfârșitul semestrului I 2013, Euroins Asigurare - Reasigurare SA avea un volum de prime brute subscrise pe segmentul RCA de 258,74 milioane de lei și deținea o cotă de piață pe acest segment de 21%. În primele șase luni ale anului 2013, indemnizațiile brute plătite de societate, pe segmentul RCA, au însumat 157,78 milioane de lei.