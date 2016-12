Oamenii de afaceri, disperaţi! Iată ce le-ar face viaţa ceva mai uşoară

Oamenii de afaceri, disperați! Iată ce le-ar face viața ceva mai ușoară

Oamenilor de afaceri le cam piere zâmbetul de pe buze, de la o zi la alta. Chiar dacă strigă din toți rărunchii că au nevoie și de diverse facilități sau măsuri care să le facă viața mai ușoară, se pare că nu prea îi bagă nimeni în seamă. Propunerile privind reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri curg, însă. Consiliul Național al Întreprin-derilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMM) a realizat cea mai recentă listă cu astfel de propuneri, unele deja dez-bătute, altele la prima… prezen-tare.Ce vor oamenii de afaceri? Îmbunătățirea reglementărilor privind executarea silită pentru debitele bugetare, cu deblocarea conturilor bancare ale IMM-urilor și crearea unui sistem de reeșa-lonare a sumelor, prin reținerea de maximum 30% din veniturile lunare până la stingerea sumelor restante, evitând astfel provo-carea falimentului unor afaceri aflate în dificultate, dar cu potențial pentru viitor.Mai puține plăți fiscale!O altă direcție prezentată de CNIPMM: creșterea capacității de supraviețuire și dezvoltare a start-up-urilor. Cum se poate face acest lucru? Prin re-ducerea cu minimum 25% a numărului de plăți fiscale pentru întreprinzători, care în România este cel mai ridicat din UE, spun reprezentanții CNIPMM, de 3,42 ori mai mare decât media UE (România - 41 plăți/an, media UE27 - 12 plăți/an), de 10,25 ori mai mare decât în Suedia (locul 1, cu 4 plăți/an) și de 1,46 ori mai mare decât în Cipru (locul 26, cu 28 plăți/an). Apoi, reprezentanții CNIPMM cer acordarea pentru întreprin-derile nou înființate a unei scutiri de impozit în primul an și reducerea cu 50% a impozitului pe profit în cel de-al doilea an, cu obligativitatea de asigurare a funcționării societății pe o durată de minimum trei ani după finalizarea facilităților.Noi locuri de muncăCea de-a treia direcție prezentată de CNIPMM ține de stimularea creării de locuri de muncă. Acest lucru s-ar putea face prin reducerea fiscalității asupra forței de muncă cu cinci puncte procentuale sau cel puțin reglementarea plății trimestriale a contribuțiilor pentru IMM-uri și ONG-uri (inclusiv patronate și sindicate), spun reprezentanții CNIPMM. Apoi, aceș-tia mai cer reducerea cu 50% a contribuțiilor sociale (pentru o perioadă de un an în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel puțin egală cu 2 ani) pentru persoanele nou angajate cu vârsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum și pentru lucrătorii necalificați cu vârsta cuprinsă între 25 și 55 de ani. Potrivit CNIPMM, reducerea devine neutră fiscal dacă sunt create la nivelul unui an 5.900 noi locuri de muncă (2,42% din forța de muncă potențială adi-țională și cea șomeră, dar ne-înregistrată).