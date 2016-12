Oamenii de afaceri contestă cotele de impozitare a clădirilor din Constanţa

Oamenii de afaceri contestă cotele de impozitare a clădirilor din Constanța

Statul român îi sancționează pe cei ce muncesc și acumulează proprietăți, supunându-i la biruri din ce în ce mai mari. Impozitele pe terenuri și clădiri au crescut an de an. În 2014, Guvernul Ponta a introdus impozitul pe clădirile spe-ciale (taxa pe stâlp) de 1,5%. Efectul s-a văzut imediat: volumul investițiilor a scăzut dramatic. În 2015, Executivul s-a văzut nevoit să reducă taxa pe stâlp la 1%, dar a obligat agenții economici să-și reevalueze clădirile, ceea ce a condus la creșterea bazei de impozitare a acestora și, ca urmare, a impozitelor plătite.Noul Cod Fiscal adoptat pe vremea Guvernului Ponta nu numai că majorează cotele de impozitare a clădirilor deținute de agenții economici, dar taxează suplimentar și clădirile persoanelor fizice care adăpostesc activități economice.Ce prevede Codul FiscalPotrivit actului normativ, începând din 2016, clădirile din România sunt impozitate în funcție de destinație, cu următoarele cote aplicate asupra valorii clădirii, stabilite prin hotărâre a consiliului local:1. În cazul clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice:- 0,2 - 1,3% pentru clădirile nerezidențiale;- 0,4% pentru clădirile nerezidențiale, utilizate pentru activități din domeniul agricol;- 2% în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată prin metodele prevăzute de Codul Fiscal (raport de evaluare, valoarea finală a construcțiilor noi, valoarea din actul de transfer al proprietății).- în cazul clădirilor cu destinație mixtă, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial (în cotă de 0,08 - 0,2%) cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, cota de impozitare este de 0.08 - 0,2%); b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfă-șoară activitatea economică, cota de impozitare este de 0,2 - 1,3%.2. În cazul clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice:- 0,08% - 0,2% pentru clădirile rezidențiale;- 0,2% - 1,3% pentru clădirile nerezidențiale; - 0,4% pentru clădirile nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol; - în cazul clădirilor cu destinație mixtă, impozitul se determină prin însumarea impo-zitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.… și ce-a aprobatConsiliul Local ConstanțaSă vedem care este situația în cazul municipiului Constanța. Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 312 din 18.12.2015 care prevede următoarele cote de impozitare aplicate valorii impozabile:1. În cazul clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice:- 0,08% - pentru clădirile rezidențiale și cele anexă;- 1,3% plus o cotă adițională de 15,4% pentru clădirile nerezidențiale (în fapt cota este de 1,5%, încălcând prevederile Codului Fiscal);- 0,4% pentru clădirile nerezidențiale, utilizate pentru activități din domeniul agricol;- 2% în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată prin metodele prevăzute de Codul Fiscal (raport de evaluare, valoarea finală a construcțiilor noi, valoarea din actul de transfer al proprietății).Hotărârea Consiliului Local omite să precizeze ce cotă se aplică în cazul clădirilor cu destinație mixtă proprietate a persoanelor fizice. 2. În cazul clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice:- 0,2% pentru clădirile rezidențiale;- 1,3% plus o cotă adițională de 15,4% pentru clădirile nerezidențiale; - 0,4% pentru clădirile nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol; - în cazul clădirilor cu destinație mixtă, impozitul se determină prin însumarea impo-zitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel calculat pentru suprafața folo-sită în scop nerezidențial.Pentru clădirile neîngrijite, ale persoanelor fizice și juridice, situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cu 500%.Consiliul Local Constanța avea posibilitatea să aleagă cotele cele mai mici din Codul Fiscal, dar le-a ales pe cele mai mari, afectând grav interesele agenților economici.Cer revocarea hotărârii!Reacția mediului de afaceri nu a întârziat. Patronatul Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii Constanța împreună cu Baroul Constanța, Ordinul Arhitecților din Constanța, Camera Executorilor Judecătorești Constanța, Asociația Medicilor de Familie „Tomis” Constanța și alte organizații au inițiat o contestație în contencios administrativ prin care solicită revocarea respectivei hotărâri de consiliu local. Sunt invocate următoarele motive: - impozitele și taxele stabilite nu țin cont de realitățile economice și sociale, fiind stabilite la cotele de impozitare maxime prevăzute de Codul Fiscal, în mod nejustificat și contrar expunerii de motive din hotărâre;- nu a fost realizat un studiu de impact asupra veniturilor nete ale contribuabililor;- administrația locală aplică o cotă de 1,3% pe care a și majorat-o ilegal cu 15,4%, cota finală de majorare fiind în realitate 1,5%;- Primăria Municipiului Constanța va obține, din 2016, venituri suplimentare prin impozitarea terenurilor aflate sub construcții, făcându-se o dublă impozitare, atât pentru clădire, cât și pentru terenul care nu mai este utilizabil.