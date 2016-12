Oamenii de afaceri au sărbătorit dubla aniversare a Camerei de Comerţ din Constanţa

Oamenii de afaceri au sărbătorit dubla aniversare a Camerei de Comerț din Constanța

Mediul de afaceri din Constanța a sărbătorit vineri, 26 iunie 2015, împlinirea a 135 de ani de la crearea primei Camere de Comerț la Constanța și a 25 de ani de funcționare a Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.Dubla aniversare a fost marcată prin lansarea celei de-a doua ediții a lucrării „Monografia Camerei de Comerț Constanța” și printr-un bal al oamenilor de afaceri, la restaurantul „Del Mar”, din Mamaia.Monografia Camerei de Comerț a apărut sub tiparul Editurii Dobrogea, într-o grafică și calitate de excepție. În cuvântul înainte al volumului monografic, Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța și al Camerei de Comerț și Industrie a României, afirmă: „Dacă avem în vedere că, la Londra, prima cameră de comerț a apărut abia în 1882, atunci putem să ne mândrim că instituția similară de la Constanța este mai veche cu doi ani decât cea londoneză.” În cele ce urmează, vă prezentăm, stimați cititori, câteva repere din interesanta și zbuciumata istorie a acestei instituții fundamentale a economiei de piață din Dobrogea.Prima cameră de comerț de la malul mării a fost înființată în anul 1880, la numai doi ani de la sfârșitul Războiului de Independență, sub numele „Camera de Comerț a Circumscripțiunei XV”. Din ea făceau parte comercianții din județele Constanța și Tulcea. La acea vreme, în baza Legii nr. 1.225 din 1864, camerele de comerț aveau dreptul să prezinte guvernului, din proprie inițiativă, punctul lor de vedere privind interesele comercianților și industriașilor din circumscripția lor.În 1949, instituțiile camerale au fost desființate de regimul comunist.Sistemul cameral a renăscut după prăbușirea regimului ceaușist, în baza prevederilor Decretului - Lege nr. 139 din 1990. Până în luna iulie 1990, s-au înființat 12 camere de comerț și industrie, printre care și cea a județului Constanța. Fondatorii au numit-o Camera de Comerț, Industrie și Navigație. În 1996, în denumire a fost adăugat și cuvântul agricultură.Din păcate, politicienilor aflați la putere începând cu anul 1990 nu le-au acordat prea multe atribuții camerelor de comerț și indus-trie, temându-se că acestea vor dobândi prea multă influență, afirmă Mihai Daraban.Sistemul cameral, prin eforturile proprii, a înființat Registrul Comerțului. La sfârșitul anului 2002, Guvernul Năstase a dat celebra OUG nr. 126, prin care Registrul Comerțului a fost confiscat de către stat și trecut la Ministerul Justiției. De atunci, sistemul cameral a dus o luptă continuă pentru a reintra în posesia lui.La scurt timp de la naștere, Camera de Comerț din Constanța s-a remarcat ca fiind una dintre cele mai active și mai puternice din România, la aceasta contribuind comunitatea de afaceri din județ, economia locală și, în special, portul Constanța.Dezvoltarea ei a avut loc fără niciun sprijin din partea autorităților locale. Dimpotrivă, acestea au ridicat piedici în calea ei. Astfel, în anul 2000, Camerei de Comerț nu i-a fost eliberată autorizația de construire a noului sediu, pe terenul din Piața Ovidiu, care-i aparținea. Același lucru s-a întâmplat în 2002, când CCINA a cerut autorizație pentru ridicarea unui centru de afaceri pe bulevardul Tomis, colț cu strada Traian.În 2005, CCINA a cumpărat, prin licitație, fostul sediu al Băncii Internaționale a Religiilor, de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 185 A, pe care l-a reamenajat și extins în anul 2009, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, printr-un proiect de cooperare transfrontalieră. În cadrul proiectului a fost înființat Centrul de afaceri și Inovare EURODOBROGEA.În calitate de principal organizator de târguri și expoziții din zonă, CCINA s-a oferit, în 2015, să preia în concesiune Pavilionul Expozițional, din Mamaia, de la Consiliul Județean Constanța. Au fost făcute toate demersurile necesare pentru declanșarea procedurilor de concesionare.De-a lungul anilor, CCINA s-a remarcat prin organizarea unui mare număr de acțiuni de promovare a afacerilor și produselor românești: târguri, expoziții și delegații economice pe diferite meridiane ale lumii. De asemenea, a inițiat dezbateri și simpozioane, la care au participat și reprezentanți ai administrației centrale. Totodată, CCINA oferă o gamă largă de servicii agenților economici.Datorită rolului remarcabil pe care instituția din Constanța îl are în cadrul sistemului cameral național, pe data de 6 iunie 2014, președintele ei, Mihai Daraban, a fost ales în funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României.v v vCu prilejul dublei aniversări, Mihai Daraban adresează „sincere mulțumiri tuturor oamenilor de afaceri și persoanelor care au contribuit la înființarea și la buna funcționare, în acești ultimi 25 de ani, precum și tuturor autorităților care au sprijinit, de-a lungul timpului, într-o măsură oricât de mică, activitatea Camerei constănțene!”