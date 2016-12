O treime din salariaţii României muncesc la negru

Statisticile crizei

O treime din salariații României muncesc la negru

În 2008 - 2009 și primele trei trimestre din anul 2010, populația ocupată din România a oscilat în jurul a 9 milioane de persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Vârfurile au fost în trimestrul III 2008 (9,6 milioane) și trimestrul III 2009 (9,5 milioane). În trimestrul III 2010 s-a ajuns la 9,1 milioane persoane. Numărul salariaților (inclusiv cei ce lucrează la negru) a oscilat între 6,4 milioane în trimestrul I 2009 și 6,6 milioane în trimestrul III 2009, atingând 6,5 milioane în trimestrul II 2010. În prezent, peste 2 milioane de români lucrează la negru. Numărul lucrătorii independenți (pe cont propriu) a variat între 2,5 milioane în trimestrul I 2009 și 3,1 milioane în trimestrul III 2008, pentru a ajun-ge la 2,4 milioane în trimestrul II 2010 și 2,6 milioane în trimestrul III al aceluiași an. În toate aceste perioade, salariații dețin o pondere în jur de 70% în populația ocupată. Situația României comparativ cu alte țări este îngrijorătoare. În trimestrul II 2010, ea avea o rată de ocupare de 60,1% (respectiv 60,2% în trimestrul III 2010 - date provizorii), sub media UE, de 64,3%. Valorile cele mai mari ale ratei de ocupare, în trimestrul II 2010, s-au înregistrat în: Olanda (76,3%), Danemarca (74,1%), Suedia (72,9%), Austria (71,4%) și Germania (71,0%). În trimestrul II 2010, în România, ponderea salariaților (inclusiv lucrătorii la negru) în totalul populației ocupate în vârstă de muncă a fost de 67,4%. Este una dintre cele mai reduse din Europa (penultimul loc, după Grecia). Media UE este de 83,9%. În același timp, ponderea non - salariaților din agricultură (în principal lucrători pe cont propriu și lucrători familiali neremunerați) a fost de 26,8% - cea mai mare din Europa, media UE fiind de 3,5%. Creșterea ocupării în trimestrul II 2010 față de perioadele precedente s-a produs pe fondul deplasării spre agricultură. Efect direct al crizei economice, numărul salariaților cu contract de muncă legal a scăzut de la 4,81 milioane, în ianuarie 2009, la 4,16 milioane, în octombrie 2010, și anume cu 645.000 persoane.