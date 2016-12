O NOUĂ TAXĂ în România!

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tarifele platite de practicienii in insolventa pentru eliberarea anumitor documente au fost majorate printr-un act normativ, recent intrat in vigoare. In plus, au fost introduse si o serie de taxe noi. Mai exact, noile dispozitii recent intrate in vigoare au marit taxele percepute societatilor profesionale de practicieni in insolventa pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare, scrie avocatnet.ro.Astfel, taxa pentru cererea de eliberare de copii simple dupa acte aflate la dosar este acum de 30 lei/pagina, fata de 20 lei/pagina, cat era prevazut in vechea legislatie. In plus, taxa pentru cererea de eliberare a copiilor certificate dupa actele aflate la dosar a urcat la 50 lei/pagina, de la 40 de lei/pagina.Mai mult decat atat, actul normativ a introdus un nou tarif, de 200 lei, pentru cererea de eliberare a istoricului unei societati.