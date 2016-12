O nouă strategie privind investiţiile în infrastructură

O nouă strategie privind investițiile în infrastructură

România intră într-o nouă etapă, cu o nouă filosofie de realizare a investițiilor în infrastructură, acordând prioritate acelor proiecte care corespund criteriilor de performanță economică, criteriilor de conectivitate, dar și obiectivelor de investiții urmărite de Uniunea Europeană pe teritoriul României, afirmă guvernul.Spre exemplu, în sectorul rutier, se consideră a fi prioritare în ceea ce privește dezvoltarea rețelei de autostrăzi proiecte de investiții precum: Sibiu - Pitești, Sibiu - Brașov, Brașov - Bacău, Târgu Neamț - Pașcani - Iași - Ungheni, Brașov - Comarnic(PPP), Pitești - Craiova (PPP) sau Suplacu de Barcău - Borș, cu o valoare totală estimată la aproximativ 9,642 miliarde euro. Aceasta înseamnă construcția a 1094,80 km de autostradă, cu un cost estimat de 8,8 milioane euro/km, ținând cont de faptul că 118 km din lungimea acestor autostrăzi urmează să fie construite în zona de munte.Proiectele de infrastructură de transport rutier sunt incluse la finanțare în funcție de punctajul obținut, ciclul de implementare a proiectelor și sursele de finanțare disponibile.Referitor la ciclul de implementare a proiectelor au fost identificate două categorii: proiecte complexe, pentru care studiul de fezabilitate se elaborează în 2 ani, iar execuția lucrărilor are loc în 4 ani; respectiv proiecte uzuale, pentru care studiul de fezabilitate se elaborează într-un an și execuția lucrărilor are loc în 3 ani.