O nouă navă cu un român la bord a fost capturată de piraţii somalezi

O nouă navă cu un român la bord a fost capturată de pirații somalezi

Pirații somalezi din Golful Aden au capturat marți un cargo deținut de o firmă din Libia. La bordul navei se află și un marinar român, potrivit Sindicatului Liber al Navigatorilor. Nava „M/V Rim” sub pavilion nord-coreean, dar care este deținută de „White Sea Shipping” din Tripoli (Libia), are o capacitate de 4.800 tone și a fost capturată în nord-vestul Golfului Aden, la sud de coasta statului arab Yemen, potrivit unui grup antipiraterie din Uniunea Europeană. Cargoul a plecat din România și nu a fost înregistrat la autoritățile însărcinate cu supravegherea zonei Oceanului Indian. Un elicopter american al navei coaliției internaționale care patrulează în zonă, „USS Farragut”, precum și o altă navă a coaliției „USS Porter” au confirmat capturarea vasului. „Nava MV Rim și-a modificat cursul și se îndreaptă către bazinul somalez. Forțele coaliției monitorizează situația”, se specifică într-un comunicat de presă al forței antipiraterie din UE. Potrivit organizației kenyene „Ecoterra” care monitorizează traficul maritim din zona Somaliei, la bordul navei se află și marinari români. „Echipajul navei numără 17 marinari, arată o listă mai veche cu echipajul. Se presupune că pirații dețin marinari români și libieni”, afirma, ieri, Ecoterra. Grupul crede că pirații fac parte din zona nordică a regiunii „Puntland” din Somalia. Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a confirmat, însă, că la bordul navei se află doar un român. Cargoul este un fost vas românesc, care a fost lansat la apă sub numele de „Râmnicu Vâlcea”. „M/V Rim” este a treia navă capturată de pirații somalezi de la începutul anului. La începutul săptămânii, membrii echipajului cargoului elen „M/V Filitsa” au fost eliberați de pirați, după ce compania care deține nava a plătit o recompensă. La bordul navei se afla, de asemenea, și un marinar român.