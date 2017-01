O nouă misiune pentru corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian"

Corveta "Contraamiral Eustatiu Sebastian" va participa, in perioada 14 august – 3 septembrie, la prima faza a celei de-a XIII-a activari a Grupului de Cooperare Navala din Marea Neagra, BLACKSEAFOR.Nava va participa la exercitii de aparare comuna, de interventie la bordul unor nave civile suspecte in vederea prevenirii traficului ilegal de persoane, armament sau substante periculoase, precum si la actiuni de salvare a oamenilor cazuti peste bord sau de ajutorare a unor nave aflate in dificultate.De asemenea, vor avea loc si activitati de reprezentare in porturile Sevastopol, din Ucraina, Novorosiisk, din Federatia Rusa si Sinope, din Turcia, pe parcursul carora vor fi facute cunoscute obiectivele si misiunile BLACKSEAFOR.Pe timpul stationarii navelor gruparii in portul Sevastopol, va avea loc si ceremonia de schimbare a comenzii BLACKSEAFOR intre reprezentantii Turciei si cei ai Ucrainei.In cei 12 ani de activitate, prin exercitiile desfasurate de Gruparea BLACKSEAFOR, au fost puse bazele procedurilor comune de actiune, iar prin activitatile de reprezentare din porturile vizitate au fost facute cunoscute cetatenilor celor sase state riverane Marii Negre obiectivele BLACKSEAFOR.