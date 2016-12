O nouă misiune de evaluare în România pentru a putea primi undă verde la exportul de carne de porc în ţările UE

O nouă misiune de evaluare în România pentru a putea primi undă verde la exportul de carne de porc în țările UE

Joi, 11 August 2011.

Experții Comisiei Europene vor mai efectua o nouă misiune de evaluare în România, cel mai probabil în luna septembrie a acestui an, pentru verificarea unor aspecte tehnice necesare obținerii acordului de reluare a exporturilor pe piața comunitară cu carne și produse din carne de porc, a declarat pentru AGERPRES președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatiș."În ultima misiune efectuată de experții comunitari, în luna iulie, au fost făcute verificări și am agreat de comun de acord ca o serie de aspecte tehnice să mai fie revizuite într-o misiune nouă de evaluare, care ne va fi anunțată ulterior, dar care va avea loc, cel mai probabil, în septembrie. Aceasta presupune verificarea măsurilor pe analiza riscului, având în vedere că suntem la granița cu statele terțe unde evoluează peste porcină. În jurul fermelor va trebui să facem prelevări de sânge ca să se vadă că porcii sunt sănătoși", a precizat Roatiș. Inspectorii veterinari au făcut deja analize în zonele aflate la granița cu Serbia, în Clisura Dunării, dar acest lucru ar trebui realizat și în zona de nord și la graniță cu Moldova. Potrivit șefului ANSVSA, misiunea de evaluare din iulie a urmărit funcționalitatea sistemului canalizat al comerțului intracomunitar cu carne de porc, implementat de România. "Această verificare s-a realizat la nivel teritorial, în Timiș și Arad, pe baza documentului de poziție asumat de ANSVSA, MADR și Asociațiile crescătorilor de porcine, prezentat și adoptat de statele membre. Misiunea a vrut să vadă dacă acest sistem canalizat este funcțional. Concluziile au arătat că sistemul poate fi funcțional, dacă România va aloca resurse bugetare și umane în susținerea controlului în sistem fără a neglija programul co-finanțat transmis către CE vizavi de pesta porcină. Noi avem resurse alocate pentru prelevarea problelor de sânge și trimiterea acestora la laborator mai ales după deblocarea bugetului", a explicat Radu Roatiș. Deși este optimist în privința obținerii acestui acord din partea CE, președintele ANSVSA a afirmat că aprobarea va mai fi amânată cu cel puțin o lună de zile, în condițiile în care se estima obținerea acesteia în luna septembrie. "Sperăm să ieșim în acest an pe piața comunitară cu carne și produse din carne de porc, chiar dacă vom mai întârzia încă o lună de zile față de termenul estimat, datorită noii misiuni de evaluare. Trebuie să înțelegem temerile lor, mai ales că pesta porcină este o boală care evoluează de 70 de ani în România și a afectat populații imasive de porci. De asemenea, România este o țară cu 1,54 de milioane de gospodării ale populației, iar virusul pestei porcine a suferit mutații de-a lungul anilor și este mai rezistent. Aceste aspecte sunt greu de acceptat, dar, pe de altă parte, nu poate fi neglijat nici faptul că nu mai avem cazuri de pestă în România, că facem recoltări permanente și că am reușit să facem progrese în ultimii trei ani. Sper să fie luată în considerare toată activitatea ANSVSA în aceste domeniu. Eu cred că vom obține acest acord din partea CE pentru că, dacă, ar fi avut posibilitatea să ni se dea un refuz l-am fi primit deja", a adăugat șeful ANSVSA. Potrivit sursei citate, firmele care vor dori să exporte carne și produse din carne vor trebui să solicite acest lucru asociațiilor patronale din sectorul de creștere a porcilor. "Există un ghid în documentul de poziție și acolo sunt trecute măsurile pe care trebuie să le respecte cei care vor să exporte, dar solicitarea o vor face către asociațiile patronale. Noi doar controlăm dacă aceste măsuri au fost respectate", a mai adăugat Radu Roatiș. Livrările de carne și produse procesate din carne de porc provenind de la firme românești au fost interzise pe piața Uniunii Europene din anul 2003, întrucât România folosea, pentru eradicarea pestei porcine clasice, vaccinarea porcilor. În anul 2007, Comisia Europeană a decis să prelungească, până la 31 decembrie 2009, interdicția impusă firmelor românești privind livrările de carne de porc, considerând că pesta porcină nu este încă ținută sub control. În decembrie 2009, Comitetul Permanent pentru Lanțul Alimentar și Sănătate Animală a aprobat includerea României în anexa III a Deciziei 2008/855, ceea ce permitea unităților de procesare a cărnii de porc din România să iasă pe piața comuniatră cu produse din carne provenită din zonele europene oficial libere de pesta porcină clasică. Ulterior, România a solicitat Comisiei Europene, la cererea producătorilor români, includerea în anexa II a Deciziei 2008/855. Aceasta decizie ar permite și comerțul cu carne și produse din carne de porc produse în România, deschizând producătorilor români perspective favorabile pentru a-și comercializa produsele pe piața europeană. Includerea României în anexa II a Deciziei 2008/855 este esențială, deoarece se poate solicita ulterior înscrierea în Anexa I a Directivei, ce va permite liberalizarea totală, inclusiv posibilitatea comercializării porcinelor vii pe piața europeană. Potrivit ministrului agriculturii, Valeriu Tabără, lipsa exporturilor de carne de porc a redus efectivele de porcine cu peste două milioane de capete, în mai puțin de 10 ani, până la un nivel de 5,387 milioane capete,. Experții români consideră că potențialul României de export ar fi î prima etapă de circa 1,5 milioane de capete (carne și produse din carne n.r.). Ultimele focare de pestă porcină din România au fost înregistrate în 2007, în județul Timiș, la fermele companiei americane Smithfield, unde au fost sacrificați peste 50.000 de porci. În prezent, în România sunt crescuți 5,3 milioane de porci în ferme mari și în gospodării ale populației, din care numai 1,4 milioane în exploatații profesionale. Consumul anual în România se ridică la circa 11 milioane de porci, acesta fiind asigurat în proporție de 60% numai din importuri. Potrivit datelor MADR, în 2010, importurile de carne de porc proaspătă sau refrigerată a ocupat primul loc în schimburile comerciale cu produse agroalimentare, fiind aduse de pe piețele intra și extracomunitare circa 198.914 tone, în valoare de 304,7 milioane euro. Înainte de 1989, în România erau crescuți aproape 15 milioane de porci