O nouă misiune de evaluare a FMI vine miercuri în România

Ştire online publicată Marţi, 19 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) vine mâine în România, pentru a doua evaluare a acordului stand-by de tip preventiv, urmând să analizeze progresele înregistrate în angajamentele asumate de autoritățile române, informează Agerpres.Misiunea se va încheia pe 1 august, iar experții FMI, alături de cei ai Comisiei Europene și Băncii Mondiale, vor discuta țintele stabilite pentru primul semestru cu reprezentanți ai BNR, ai guvernului, ai mediului de afaceri, mediului politic și partenerilor sociali. Prima vizită a experților FMI pentru noul acord cu România a avut loc în perioada 27 aprilie-9 mai, în cadrul unei misiuni comune a FMI, Comisiei Europene și Băncii Mondiale. La sfârșitul lunii trecute, directorul general interimar al FMI, John Lipsky, arăta că România are un start bun în cadrul noului acord. 'Toate obiectivele programului au fost atinse, subliniind angajamentul autorităților în favoarea continuării reformelor', a afirmat Lipsky. Potrivit Memorandumului tehnic de înțelegere încheiat între cele două părți, companiile de stat monitorizate în cadrul Acordului cu FMI vor disponibiliza aproape 7.000 de angajați până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie a acestui an, pentru îmbunătățirea performanțelor. Autoritățile române estimează o creștere economică de 1,5% în 2011 și de 3,75% - 4% în 2012 pe fondul exporturilor solide și a redresării graduale a cererii interne. Inflația depășește, însă, estimările autorităților. 'Inflația este mai ridicată decât ne-am așteptat, din cauza creșterii prețurilor alimentelor și energiei. Acești factori, plus o creștere suplimentară necesară s prețurilor administrate, vor menține inflația peste 5% pentru restul anului, făcând improbabilă atingerea țintei de inflație a Băncii naționale a României (BNR) la sfârșitul lui 2011', se precizează în scrisoarea de intenție convenită după prima evaluare a FMI. Acordul Stand-By dintre România și FMI a început la 31 martie 2011 și este unul de tip preventiv, ridicându-se la 3,1 miliarde DST, respectiv 3,6 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 300% din cota pe care România o are la FMI. Noul acord cu FMI va dura 24 de luni, urmând să se deruleze concomitent cu un nou acord preventiv cu Uniunea Europeană, în valoare de 1,4 miliarde de euro, precum și cu un împrumut de 0,4 miliarde de euro de la Banca Mondială. FMI a pus la dispoziția României două tranșe, din noul acord, în valoare de 67 milioane euro și respectiv 480 milioane euro.