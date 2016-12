O nouă aplicaţie informatică pe piaţa de capital

O nouă aplicație informatică pe piața de capital

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a lansat pe, 15 noiembrie 2016, noua versiune a platformei de tranzacționare ArenaXT Web - 1.4.0, cu un nou modul de analiză grafică, performanțe îmbunătățite, funcții și facilități suplimentare de personalizare a spațiului de lucru.Noul modul de analiza grafică oferă posibilitatea efectuării de analize complexe pe baza unei game vaste de 58 indicatori tehnici care pot fi încărcați simultan pe graficul unui instrument financiar. Mai mult decât atât, investitorii au posibilitatea să vizualizeze evoluția mai multor instrumente financiare în același grafic și să realizeze comparații între acestea.Ordinele proprii ale utilizatorului pot fi afișate pe grafice de unde pot fi direct modificate sau șterse rapid. Noile grafice pot fi vizualizate sub diferite forme (linie, lumânări, arie, etc) și cu diferite rezolutii de timp: 1, 5, 15, 30 și 60 de minute, pentru prețurile intra-day și o zi/săptămână/lună pentru prețurile zilnice. Mai mult decât atât, graficele sunt actualizate în timp real, fără a fi necesară reîncărcarea manuală a datelor. Toate aceste noi facilități sunt oferite cu o performanță îmbunătățită, atât în ceea ce privește încărcarea datelor, cât și afișarea lor, iar modulul de grafice funcționează pe orice sistem de operare și orice tip de dispozitiv (PC, telefon, tabletă).ArenaXT este o platformă online de tranzacționare care poate fi accesată de investitorii care au cont deschis la intermediarii care utilizează această platformă.ArenaXT oferă clienților acces la tranzacționare, date de piață în timp real (adâncimea pieței, indici, precum și ticker-e), diverse rapoarte (tranzacții, portofoliu, dar și activitate). ArenaXT utilizează aceeași tehnologie cu cea a sistemului de tranzacționare al BVB, Arena - Automated Exchange Platform, iar platformele de online-trading sunt colocate în data-center-ul BVB, oferind astfel utilizatorilor performanța maximă în tranzactionare online.In prezent 13 brokeri oferă acces clienților la platforma ArenaXT: Confident Invest București, Estinvest, Goldring, Interfinbrok Corporation, Intervam, Muntenia Global Invest, Oltenia Grup Invest, Prime Transaction, Romcapital, Vienna Investment Trust, Super-Gold Invest, Swiss Capital si Rombell Securities.Investitorii pot utiliza ArenaXT de pe orice dispozitiv, desktop sau mobil, utilizând aplicația BVB Trading disponibilă gratuit în Google Play și App Store. Datele de logare vor fi obținute de la Intermediarul unde clientul are deschis contul de tranzacționare.Noua versiune a aplicației este disponibilă inclusiv pe platforma demo de tranzacționare online a BVB https://demo.arenaxt.ro.