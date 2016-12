O navă taiwaneză, arestată pentru că a deteriorat un cablu submarin

Nava taiwaneză VLCC Elephant a fost arestată de Marina egipteană sub acuzația că ar fi deteriorat un cablu submarin în apele teritoriale ale Egiptului. Marina și compania Telecom solicită compensații de 40 de milioane de dolari de la proprietarul navei. Echipajul este reținut la bord. VLCC Elephant are capacitatea de 320.041 tdw, a fost construită în 2010 și este înregistrată sub pavilion Insulele Marshall.