O navă rusească, dusă de tsunami pe uscat şi aruncată înapoi pe mare

O navă rusească, dusă de tsunami pe uscat și aruncată înapoi pe mare

Pe 11 martie 2011, nava frigorifică rusească Khrizolitoviy era ancorată în portul Ofunato, din Japonia, când a fost surprinsă de tsunami. Vaporul a fost luat de val din locul de acostare și a fost târât pe mal. Când tsunami s-a retras, nava a fost trasă înapoi în apă. În urma incidentului, motorul principal s-a defectat, iar 13 dintre cei 15 membri ai echipajului au fost luați la bordul unei nave de pescuit japonez, pentru că nu mai exista nici o modalitate de a ajunge la mal. Alți doi marinari au fost aruncați pe uscat când tsunami a lovit. Acum se află într-un centru de reabilitare. Un membru al echipajului are un picior și o mână rupte. Nava frigorifică Khrizolitoviy are capacitatea de 523 tdw, a fost construită în 1989, are pavilion Rusia, iar proprietarul este AVL Co, Vladivostok.