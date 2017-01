O navă LPG, capturată de piraţii somalezi

O navă LPG, capturată de pirații somalezi

Pe data de 23 octombrie 2010, nava „York”, specializată în transportul gazelor lichefiate, a fost capturată de pirații somalezi în dreptul coastei Keniei. Nava are un echipaj de 17 oameni. Comandantul este german, iar restul navigatorilor sunt filipinezi. Contactul cu echipajul a fost întrerupt. Nava a transmis semnalul de pericol, apoi și-a schimbat cursul, îndreptându-se spre țărmul Somaliei. „York” plecase pe data de 20 octombrie 2010 din portul Mombasa și se îndrepta spre portul Mahe, din Insulele Seychelles. Tancul LPG a fost construit în anul 2000, are capacitatea de 5.076 tdw și navigă sub pavilion Singapore.