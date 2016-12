O navă iraniană de 52.466 tdw a fost capturată de piraţii somalezi

O navă iraniană de 52.466 tdw a fost capturată de pirații somalezi

Pe data de 12 februarie 2011, bulk-carrier-ul „Sinin” a fost atacat și capturat de pirații somalezi, în timp ce se deplasa dinspre Fujarah spre Singapore. La bordul navei se află un echipaj de 23 de navigatori, dintre care 13 iranieni și zece indieni. Managementul navei este asigurat de firma Irano Hind Shipping Tehran, iar proprietar este compania IRISL. După ce a ajuns sub controlul piraților, nava s-a îndreptat spre coasta Somaliei, iar comunicarea a fost întreruptă. „Sinin” are capacitatea de 52.466 tdw, a fost construită în 2006 și este înregistrată sub pavilion Malta.