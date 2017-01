O navă grecească cu trei români la bord a fost atacată de piraţi

O navă grecească cu trei români la bord a fost atacată de pirați

Potrivit EU NAVFOR (forța de intervenție navală a Uniunii Europene), pe data de 28 februarie 2011, nava grecească „Dover”, sub pavilion panamez, a fost atacată de pirați în zona de nord a Mării Arabiei, la 260 mile nord-est de Salalah. Bulk-carrier-ul plecase din portul Quasim (Pakistan) și se îndrepta spre portul Saleef (Yemen), deplasându-se pe așa zisul culoar de securitate. La bordul lui se află un echipaj de 23 de navigatori, dintre care: trei români, un rus și 19 filipinezi. Întrucât comunicațiile cu nava s-au întrerupt, nu se cunoaște situația ei și a celor de la bord. Este foarte posibil ca echipajul să se fi baricadat în cabine și să aștepte ca pirații să abandoneze nava de bună voie sau în urma intervenției forțelor navale. În prezent, nave de război ale EU NAVFOR se află în zonă și monitorizează situația. Bulk-carrier-ul „Dover” are capacitatea de 37.951 tdw, a fost construit în 1981 și are manager - armator firma Worldwide Shipmanagement, din Atena.