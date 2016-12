O navă de pescuit taiwaneză s-a scufundat

Nava de pescuit taiwaneză „Fong Kuo No. 869” s-a scufundat în apropiere de portul Kaohsiung (cel mai mare port din Taiwan), pe data de 29 septembrie 2015. Cauzele nu se cunosc. 21 dintre cei 23 de membri ai echipajului au fost salvați de navele Gărzii de Coastă, iar alți doi, de către navele aflate în zonă. „Fong Kuo No. 869” avea 1.428 tone registru brut, fusese construită în 2012 și era înmatriculată sub pavilion Taiwan.