O navă de pescuit s-a scufundat în Marea Neagră, în urma coliziunii cu un cargou

În dimineața zilei de 29 martie 2015, cargoul fluvio-maritim „Sibirskiy 2132" a intrat în coliziune cu nava de pescuit „San Aga”. Incidentul s-a produs în Marea Neagră, la Est de portul Istanbul. În urma loviturii primite, nava de pescuit s-a scufundat. Patru pescari au fost salvați de „Sibirskiy 2132" și, ulterior, transportați în port de ambarcațiunile de salvare trimise în ajutor. Cargoul „Sibirskiy 2132", care plecase din Istanbul, a fost rechemat în port, pentru cercetări. „Sibirskiy 2132" are capacitatea de 4.477 tdw, a fost construit în 1983 și este înmatriculat sub pavilion Cambogia, pavilion aflat pe lista neagră a Paris Memorandum. „San Aga” era o navă de pescuit cu lungimea de 16 metri și lățimea de 5 metri, sub pavilion Turcia.