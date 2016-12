O navă cu 135.000 tone de ţiţei, atacată cu foc armat, avariată şi capturată de piraţii somalezi

O navă cu 135.000 tone de țiței, atacată cu foc armat, avariată și capturată de pirații somalezi

Tancul petrolier Smyrni a fost capturat de pirații somalezi în Marea Arabiei la 250 mile de coasta Omanului. Nava plecase din portul turcesc Ceyhan Turkey prin Canalul Suez spre portul Basrah, din Irak.Smyrni se încadrase în coridorul internațional de tranzit, aflat sub protecția forțelor maritime internaționale, și nu avea luptători înarmați la bord, care să-i asigure securitatea. Potrivit primelor informații, nava ar fi fost atacată cu foc violent de aruncătoare de grenade și arme automate și se pare că a suferit avarii importante. Nava este încărcată cu 135.000 tone de țiței Echipajul este format din indieni și filipinezi. Nava Smyrni are 156.000 tdw, a fost construită în 2011, este înregistrată sub pavilion Liberia și are manager grecesc.