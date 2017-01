O mie de firme constănţene ar putea fi salvate de la moarte

Eșalonări la plată pentru datornicii Fiscului

O mie de firme constănțene ar putea fi salvate de la moarte

Guvernul slăbește șurubul fiscal și dă o gură de oxigen mediului de afaceri. În ședința din 20 martie 2011, Cabinetul Boc a aprobat ordonanța de urgență privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată. „Se urmărește sprijinirea firmelor, a întreprinzătorilor care au perspectivă de dezvoltare economică, care se află în fața unor comenzi pe care le-ar putea derula, cu alte cuvinte, au viitor economic, dar au probleme, în aceste momente, determinate de dificultățile financiare generate de criză și există riscul insolvenței și incapacității de plată. Acestor firme, statul le oferă posibilitatea de a-și continua activitatea, de a menține locurile de muncă, cu câteva condiții: în primul rând, să-și achite obligațiile fiscale curente și, de asemenea, să-și achite ratele eșalonate și dobânzile datorate pe perioada eșalonării, durata maximă de eșalonare fiind de 5 ani de zile” - a declarat premierul Emil Boc. Potrivit precizărilor făcute de Gheorghe Ialomițianu, ministrul Finanțelor Publice, creanțele care fac obiectul eșalonării sunt: impozitul pe profit, contribuțiile sociale, accizele și impozitul pe venit. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii pentru obținerea eșalonării sunt următoarele: r să depună toate declarațiile fiscale până în momentul în care solicită eșalonarea; r să aibă capacitatea financiară de a plăti obligațiile fiscale în perioada acordării eșalonării; r să constituie garanții la nivelul debitelor supuse eșalonării și a dobânzilor; r să nu fie în insolvență sau să nu se găsească în procedură de dizolvare. Capacitatea financiară de a achita obligațiile eșalonate va fi demonstrată, la organul fiscal, prin contracte încheiate cu alte firme, privind vânzările de bunuri, prestările de servicii, printr-un program de restructurare sau de ajustare a firmei,. Perioada acordării eșalonării este în funcție de cuantumul obligațiilor și capacitatea financiară a agentului economic. Vor fi acceptate garanții reale sau scrisori de garanție. Dacă perioada este de peste un an, se constituie o garanție suplimentară de 10%. Aceasta ajunge la 40%, în cazul eșalonării pe 5 ani. În cazul scrisorilor de garanție, debitorii vor suporta o dobândă de 0,03%; cei care constituie garanții reale vor achita o dobândă de 0,04%. Nu se constituie garanții pentru persoanele fizice ale căror debite supuse eșalonării sunt mai mici de 5.000 lei și pentru persoanele juridice, cu debite sub 20.000. Nu se supun eșalonării debitele sub 500 lei, în cazul persoanelor fizice, și sub 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice. La 31 decembrie 2010, la nivel național, erau înregistrați la ANAF un număr de 1.595.003 contribuabili activi, din care 398.519 persoane fizice autorizate și 1.196.484 persoane juridice. Volumul arieratelor la bugetul de stat era de 13,682 miliarde de lei. Ialomițianu consideră că circa 20.000 agenți economici ar putea beneficia de eșalonări. Păstrând raportul și având în vedere faptul că ANAF Constanța administrează circa 60.000 de contribuabili mici și mijlocii, rezultă că aproximativ 1.000 de IMM-uri din județul nostru ar putea supraviețui cu ajutorul eșalonărilor. „Este o măsură bună, care va salva multe firme aflate în dificultate financiară temporară. Nu este prima oară când se aplică metoda eșalonărilor la plată, dar înțeleg că de această dată este vorba de o analiză a capacității financiare. Cu certitudine că vor fi înființate comisii care să facă asemenea analize, pe baza unei metodologii. Aștept să văd ordonanța și normele de aplicare” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Tinca, director coordonator adjunct în cadrul DGFP Constanța.