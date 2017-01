O lovitură pentru corupţia din porturile maritime

7

Coruptia de la ANR

Domn Ion, hai sa-ti spun eu cum sta treaba cu coruptia din ANR.Acum cateva minute, un ziar loca(concurenta)l a dat stirea ca amicul Liviu Cazan , a cerut suspendarea din functie pe motiv ca a fost ales viceprimar in Urziceni.Cum a ajuns lepadatura asta corupta la sefia ANR si acum vicepresedinte in primaria Urziceni.Din ce bani si-a facut campanie electorala jarteaua???Din bani de spagi luate de la examenele de brevet si de la jafurile facute de inspectorii PSC de la vapoare.Mai ti minte cand ai intrebat pramatia, daca se ia spaga in ANR si el a negat???Uite domn Ion ,adevarul a iesit la suprafata, banii din spagi de la ANR,CERONAV etc se duc la partide in camapanii electorale PS.Domn Ion,scrie si tu niste articole precum Tolontan.Ai vazut ce face baiatul ala,Monica Iacob Ridzi e la parnaie,medici corupti au ajuns la parnaie, etc. Numai amicul tau Liviu Cazan a ajuns viceprimar la Urziceni.Vrem anchete jurnalistice care sa creeze efecte de genul lui Tolo, daca nu, te poti apuca de scris articole despre Brexit si Baba Vanga sau Putin si Nostradamus.