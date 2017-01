O lege pentru samsarii şi evazioniştii din pieţe

Sondaj „Cuget Liber“

O lege pentru samsarii și evazioniștii din piețe

Sub presiunea producătorilor, în 2008 a fost adoptat Codul de bune practici pentru comerțul cu produse agroalimentare. Tot la cererea lor, actul normativ a fost modificat în 2009. Totuși, concesiile obținute în pri-vința comisioanelor și condițiilor de plată sunt considerate insuficiente. Producătorii români se plâng, în continuare, de concurența mărfurilor de import și dau vina pe hiper-market-uri. Războiul a intrat într-o nouă fază. Pe masa comisiei de agricultură a Camerei Deputaților se află inițiativa vicepreședintelui ei, deputatul Anton Marin (PNL). Acesta propune închiderea marilor magazine pe perioada week-end-ului. În conse-cință, românii vor fi nevoiți să se aprovizioneze din piețe, târguri și oboare, în care se presupune că se vând mărfuri autohtone. Știrea privind inițiativa parlamentară a fost primită cu stupoare de consumatori, după cum o demonstrează sondajul realizat de ziarul „Cuget Liber” în rândul a 20 de cumpărători, din Constanța. Iată câteva opinii:„Nu sunt de acord cu această măsură. E stupidă - a declarat Vicol Oreț (80 ani, pensionar). Oamenii trebuie să aibă libertatea de a alege. Piețele nu sunt aprovizionate și vând scump. Nici măcar nu au marfă românească. La hipermarket, marfa e de calitate și ieftină.”„Nu este corect să fim condiționați. În piețe, doar rădăcinoasele și ouăle sunt românești. De ce să dau 4 lei la piață, când pot cumpăra cu 2 lei de la supermarket? Pentru mine, care am un venit de doar 600 de lei pe lună, orice bănuț contează” - a afirmat Elena Dumitru (60 ani, pensionară).„Copiii mei muncesc zi de zi până la 8 seara. Numai sâmbăta și duminica au timp să ajungă la hipermarket. O astfel de lege i-ar împiedica să mai cumpere din aceste magazine, le-ar îngrădi drepturile de cumpărători. În hipermarket-uri sunt produse mai bune, mai variate și mai ieftine. În piețe, nici măcar nu sunt mărfuri românești. Prețurile sunt mari și nu se dau bonuri fiscale” - a relatat Marioara Bavalete (58 ani, pensionară).Iulia Vasile (37 ani, cadru didactic) se declară împotriva acestei măsuri. Afirmă: „În piețele din Con-stanța, produsele sunt turcești, nu românești. Marfa e mai scumpă decât la supermarket și se face eva-ziune fiscală.”La rândul său, Aurel Gheorghe (51 ani, muncitor) se numără printre opozanții proiectului. „De unde au scos-o parlamentarii că marfa din piețe e românească? E adusă din Bulgaria. E proastă și scumpă. Eu doar sâmbăta și duminica am timp să-mi fac cumpărăturile și atunci merg la supermarket.”Singurii susținători ai inițiativei parlamentare sunt intermediarii, care dețin controlul piețelor, târgurilor și oboarelor. „Din partea mea, n-au decât să închidă definitiv hipermarket-urile” - a declarat un tânăr intermediar, care are închiriate trei tarabe în piața Griviței. Are la vânzare mere din Vrancea, cartofi din Maramureș, roșii din Bulgaria și citrice din Turcia și Grecia, pe care le-a procurat de la un alt intermediar. Timp de 15 minute, cât i-am urmărit mersul comerțului, el și vânzătorul pe care îl are angajat (oare cu contract de muncă?) n-au tăiat niciun bon fiscal. De altfel, casa de marcat lipsea de pe tarabă.O intermediară în vârstă de 35 de ani s-a arătat încântată de proiectul de lege. „E o măsură bună. De sărbători, supermarket-urile au vândut pe rupte, iar noi, cei din piață, am stat de pomană. Da, am și marfă românească: rădăcinoasele. Restul e din Italia, Bulgaria și Turcia. Iau marfa de la angroul de pe variantă. Într-adevăr, vând mai scump decât la hipermarket. E normal. Interme-diarul de la care o iau își pune un adaos, peste care mai pun și eu un adaos, căci am destule cheltuieli. Dacă eliberez bonuri fiscale? Mai dau. Alții, de loc.”Din opiniile culese de „Cuget Liber” se desprind câteva concluzii: măsura propusă este respinsă de populație. Cetățenii consideră că le sunt afectate interesele economice și drepturile pe care le au în calitate de consumatori, întrucât sunt obligați să cumpere, din piețe, mărfuri de import, mai scumpe și de calitate mai proastă; adevărații beneficiari ai legii nu vor fi producătorii agricoli, ci falșii producători, intermediarii care dețin tarabele din piețe, samsarii care îi aprovizionează și importatorii; măsura are un impact fiscal negativ. Favorizează evaziunea fiscală și munca la negru din piețe, care sunt ocolite de ani de zile de Fisc și de Inspecția Muncii. În schimb, comerțul fiscalizat, repre-zentat de hipermarchet-uri, e obligat să se restrângă și să recurgă la concedieri. Statul va avea încasări mai mici la bugetul consolidat și va trebui să acorde asistență unui număr mai mare de șomeri.