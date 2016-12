O iniţiativă parlamentară de modificare a legislaţiei portuare, care face mai mult rău decât bine

1

Legea porturilor

Eu cred ca autoritatea portuara ar trebui sa se ocupe de infrastructura portuara, inclusiv de infrastructura de operare, lasand operatorilor sa le utilizeze contra cost atunci cand exista comenzi pentru acel operator. Operatorii portuari trebuie sa fie propietari pe activitatea de operare si nu pe infrastructura. Avem multe anomalii in care o nava nu poate sa opereze (decsarca sau incarca marfuri) pentru ca un operator are danele lui si nu le pune la dispozitie altui operator pentru ca asa vrea el sa stea cu dana goala. Cheiajul se plateste autoritatii dar operarea daca nu e a lui atunci sa nu se faca deloc. Mie mi se pare incorect ca portul sa fie aproape gol dar navele sa faca rada pentru ca nu au unde sa efectueze operatiuni de incarcare/descarcare in alt loc decat strict al acelui operator de dana pentru care a incheiat contractul. Portul trebuie sa fie al statului (ministerului) iar operatorii sa aiba dreptul sa opereze oriunde este dana libera si se preteaza acea operatiune platind ceva in schimbul acestei facilitati de operare statului. Altfel, o sa avem portul plin de propietari care nu fac nimic, nu au trafic de marfa, nu platesc mai nimic statului (redeventa simbolica asa cum este acum) si stau cu danele goale pentru ca isi permit, utilizand munca la negru si eludand legea romana in putinele momente in care are activitate acel operator. Astfel autoritatea ar trebui sa aiba un program de reabilitare a infrastructurii, nu ar mai da vina pe nimeni si ar fi direct responsabil pentru neintretinerea corespunzatoare a danelor si a utilajelor de operare, ar supraveghea mai atent traficul de marfuri care se desfasoara in dane, iar operatorii ar fi nevoiti sa aiba angajati legal si nu la negru. Dar s-ar reduce spaga si asta probabil nu e pe placul nici a statului (autoritatii/ministerului) si nici a operatorilor . Sa auzim de bine