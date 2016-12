O firmă din Năvodari vrea să recupereze 14.500 mp de teren din mare

Tăierea navelor și valorificarea metalelor rezultate este o afacere de viitor, în România. O flotă îmbătrânită Flota națională fluvială oferă mult de lucru. Ea deține un parc de circa 2.400 nave: împingătoare, remorchere, drăgi, barje, pontoane de acostare și de reparații, docuri și macarale plutitoare, barje, ferry-boat-uri, pasagere. Este o flotă îmbătrânită, cu multe dintre nave depășite moral și fizic. Vârsta sa medie este de circa 24 de ani. Este drept, o asemenea vechime nu-i îngrijorătoare în navigația pe apele interioare, unde procesul coroziunii este mai lent decât în cazul celei pe mare. În schimb, modul în care au fost exploatate de-a lungul anilor a lăsat urme mai adânci pe corpul navelor decât contactul cu apa și aerul. Nu trebuie uitat faptul că Uniunea Europeană are exigențe tot mai mari privind transportul pe apele interioare, exigențe cărora multe dintre navele românești nu le vor mai putea face față. 30 de noi locuri de muncă „Allrom Ind” SRL, o firmă din Năvodari, cu experiență îndelungată în valorificarea metalelor, a decis să învestească în această afacere și să construiască primul terminal specializat din România, pentru ridicarea navelor, tăierea lor, depozitarea și încărcarea materialelor rezultate. Acesta ar urma să fie amplasat în portul Midia și să ocupe o arie de 15.000 metri pătrați. Din această suprafață, 14.500 metri pătrați vor fi câștigați din mare. Gheorghe Neagu, administrato-rul firmei, a declarat că navele vor fi ridicate cu ajutorul unei platforme înclinate, dotată cu cărucioare. Rampa, cu lungime de 65 metri, va permite așezarea pe cărucioare a minimum 60% din corpul unei nave. 26 metri din rampă vor fi la suprafața apei, asigurând, astfel, frontul de lucru pentru dezmem-brarea navei. Pe măsura ce vor fi degajate secțiuni din corpul ei, nava va înainta pe rampă. Terminalul va fi dotat cu macarale de cheu și macarale portal, cu aparate și utilaje de debitare a metalului. Având în vedere adâncimea danei (circa 8 metri), terminalul va putea primi nave cu o greutate brută, de până la 20.000 tone. Capacitatea de debitare a terminalului este proiectată la circa 1.000 tone pe lună, iar metalul urmează să fie superior valorificat. Într-o a doua etapă, investiția va fi dublată de o oțelărie, care va folosi ca materie primă oțelul recuperat de la nave. Investiția la viitorul terminal, care va genera 30 de locuri de muncă, este evaluată la circa 8 milioane de euro. Finanțarea va fi asigurată, în parte, din resursele „Allrom Ind” SRL, iar diferența printr-un credit bancar sau, dacă va fi posibil, din fonduri europene. Interes pentru mediu Pe data de 19 aprilie 2011, la hotelul „Palm Beach”, din Mamaia, a avut loc dezbaterea publică a proiectului de fezabilitate. Dacă afacerea în sine îi preocupă mai puțin pe cititorii ziarului „Cuget Liber”, în schimb impactul ei asupra mediului înconjurător prezintă un interes general. Nu trebuie uitat faptul că navele conțin destule reziduuri și materiale care pot polua apa mării și zona costieră (hidrocar-buri, vată minerală, azbest etc.) și că terminalul, chiar dacă este amplasat în incinta portului Midia, se află în apropierea zonei turistice. În cadrul dezbaterii, „Cuget Liber” a solicitat informații și a pus întrebări legate de modul de pregătire a navelor înainte de intrarea la tăiere, de măsurile luate pentru prevenirea poluării accidentale, pentru preluarea și distrugerea reziduurilor de hidrocarburi și a deșeurilor nemetalice. Gheorghe Neagu a precizat că tancurile navelor vor fi curățate de hidrocarburi înainte de a intra la dezmembrare, de către firme specializate, angajate pe bază de contract. Pentru prevenirea poluării accidentale, pe apă va fi montat un baraj de protecție. În caz de poluare, se va apela la unitățile de intervenție. Preluarea și distrugerea deșeurilor nemetalice va fi executată, de asemenea, de firme specializate, pe bază de contract. Întrebări care așteaptă răspunsul Investiția ar putea fi realizată în termen de doi ani de la obținerea tuturor avizelor. Partea cea mai grea a proiectului o reprezintă ajungerea la o înțelegere cu statul român, proprietarul domeniului public portuar. Investitorul va cheltui nu mai puțin de 4,9 milioane euro cu cei 14.500 metri pătrați de teren recuperați de sub apă. Suma este uriașă. Tocmai de aceea trebuie găsit răspunsul la mai multe întrebări, înainte de angajarea într-o asemenea lucrare. Cine va fi proprietarul noii suprafețe de uscat? În ce condiții va fi încredințat fundul de apă pentru construcția terminalului? Prin închiriere, prin concesionare, prin licitație? Pe ce perioadă? Ce se va întâmpla cu investiția, din punct de vedere al proprietății, la finalul perioadei de închiriere (concesionare) a fundului de apă? Sunt foarte multe întrebări la care Ministerul Transporturilor, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și „Allrom Ind” SRL vor trebui să găsească, împreună, răspunsurile. Teoretic vorbind, afacerea este utilă României, care nu are încă un terminal specializat pentru tăierea navelor. Odată cu apariția lui, se va relansa piața scrapului în zona Mării Negre. Pe de altă parte, România are tot interesul să câștige teren din mare, iar faptul că acest lucru vrea să-l facă un întreprinzător privat constituie o premieră. Este în interesul statului român să găsească modalitatea de a stimula asemenea investiții, costisitoare și profitabile în timp.