O firmă belgiană vrea să dragheze porturile Constanţa, Mangalia şi Midia în… 43 de ani

Ofertă șoc la licitația CNAPMC

O firmă belgiană vrea să dragheze porturile Constanța, Mangalia și Midia în… 43 de ani

După mulțimea caietelor de sarcini cumpărate - 17 la număr - se părea că va fi mare aglome-rație la licitația pentru lucrările de dragaj și excavații în porturile Constanța, Midia și Mangalia. Lucrurile nu au stat de loc așa, când a fost să se treacă la fapte. Ieri, în fața comisiei de licitații a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, s-au prezentat doar doi ofertanți, companiile „Van Oord Dredging and Marine Contractors“ (Olanda) și „Dredging Internațional” (Belgia). Oare ce le-a reținut pe celelalte companii românești și străine să intre în competiție? Participarea la licitație era condiționată de: realizarea unei cifre medii anuale de afaceri de cel puțin 30.000.000 euro în ultimii 3 ani; executarea unor lucrări similare de construcții hidrotehnice, în volum de 10.000.000 euro, în ultimii 5 ani; acceptarea de către executant ca plata lucrărilor de scoatere a 3,4 milioane metri cubi de material, din bazinele portuare, să se întindă pe o perioadă de minimum 5 ani. Se pare că ultima condiție, care înseamnă că, de fapt, lucrările de dragaj se realizează cu credit – executant, a fost cea care a operat preselecția dramatică a competitorilor. Licitația propriu-zisă a oferit o surpriză de proporții. Oferta firmei belgiane (prima deschisă) a lăsat perplexă comisia de licitație. „Dredging Internațional” se angajează să execute lucrările pentru suma de 17.026.710 euro, într-un interval de timp de… 520 luni, adică 43 ani și 4 luni. Președintelui comisiei - directorul comercial Adina Baz - nu i-a venit a crede ochilor și a întrebat de mai multe ori dacă ceea ce este scris este adevărat. Într-adevăr, nu era nicio halucinație! În ofertă stătea scris și în română, și în engleză: 520 luni. „Nu o să mai fim noi în viață, când vor termina ăștia lucrările” – a exclamat unul dintre membrii comisiei. Cel de al doilea ofertant, „Van Oord Dredging and Marine Contractors”, s-a angajat să dragheze cele trei porturi românești în doar 18 luni, pentru o sumă sensibil mai mare: 22.176.623 euro. Comisia urmează să analizeze în decurs două - trei săptămâni cele două oferte și să ia o decizie. „Noi am organizat licitația internațională pentru a da posibilitatea participării firmelor din întreaga lume – a declarat Matei Constantin, directorul general al CNAPMC. Dacă am fi organizat o licitație doar pentru firmele românești, s-ar fi perpetuat situația critică a pescajelor. Adâncimea la accesul în portul Mangalia a ajuns, de la cota nominală de 9 m, la 5 m și un pic. La «Comvex», în danele 79 – 80 și 84 – 85, nu pot intra nave la capacitatea pentru care a fost proiectat terminalul de mărfuri vrac. Este vorba de un deficit de 2 metri față de adâncimea nominală. Avem probleme în danele 122 – 123, din dreptul terminalului de containere, unde nu putem opera la capacitate maximă. Acesta este și unul dintre motivele pentru care există un mare interes de a se finaliza lucrările de la molul 3, unde în mod natural sunt adâncimi mai mari de 19 - 20 m. Sunt probleme la «Socep», în danele 51 - 52. De asemenea, în danele 64 - 65, unde se operau cele mai mari nave cu minereu. Sper ca în urma acestei licitații să realizăm dragajul în portul Constanța și să putem mări capacitatea de operare a navelor.”