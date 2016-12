O decizie reparatorie pentru Oil Terminal

r Revenirea la statutul de antrepozit fiscal va relansa traficul petrolier în portul ConstanțaÎn iunie 2010, sub pretextul combaterii evaziunii, Fiscul a desființat antrepozitele de carburanți din portul Constanța. În acele vremuri, frâiele Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aflau în pumnul lui Sorin Blejnar. Culmea ironiei, personajul este judecat, astăzi, în dosarul „Motorina”, o afacerea care, susțin procurorii, a păgubit statul de TVA și accize în sumă de 22.000.000 lei.Un port… originalPotrivit OUG nr. 54, din 23 iunie 2010, privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, depozitarea carburanților pentru care nu se achită accize poate avea loc numai în antrepozitele fiscale ale producătorilor de produse energetice (Rompetrol Rafinare, în cazul județului nostru) și în antrepozitele fiscale aflate în zona aeroporturilor.Odată cu intrarea în vigoare a respectivei prevederi, antrepozi-tele de carburanți ale operatorului Oil Terminal - companie de interes strategic - au fost desființate. Astfel, s-a ajuns la o situație incredibilă: Constanța, unul dintre cele mai mari porturi ale Uniunii Europene, nu are pe teritoriul său niciun antrepozit de carburanți autorizat.În plină criză economică, pierderea facilităților conferite de statutul de antrepozit fiscal a fost o grea lovitură pentru Oil Terminal, numărul clienților săi reducându-se dramatic.Ocolit de cliențiÎncă din vara anului 2012, de la preluarea conducerii companiei, directorul general Sorin Viorel Ciutureanu a început demersurile, pe lângă Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor Publice, pentru înlăturarea acestei anomalii economice.„Toate marile terminale petroliere din lume dispun de o serie de facilități. Noi avem capacitatea să oferim clienților foarte multe servicii, dar nu și pe cele ce decurg din statutul de antrepozit fiscal. Este firesc ca ei să ne ocolească. Am fost contactați de câteva companii care au abandonat piața Ucrainei, din cauza conflictelor militare din zonă. Când au aflat ce taxe și accize sunt în România și că nu le putem oferi nicio facilitate, au plecat” - relatează directorul general.Exporturile de produse petroliere prin terminalul constănțean întâmpină dificultăți uriașe. Marfa trebuie descărcată din trenuri direct în nave, nefiind permisă depozitarea. Din această cauză, se pierd zile întregi cu manevrarea vagoanelor în port și se produce un adevărat haos. Se pierd și foarte mulți bani. Ca urmare a depășirii termenelor contractuale, se ajunge la plata penalităților de întârziere. Toate aceste necazuri ar dispărea, dacă Oil Terminal ar avea statutul de antrepozit fiscal. Produsele petroliere ar fi aduse din timp și ar aștepta în terminal, sosirea navei, așa cum se întâmplă cu toate celelalte mărfuri din port.„Mulți producători au nevoie de spații de depozitare pentru stocurile strategice de carburanți, pe care sunt obligați prin lege să le constituie. Oil Terminal are circa 40% din capacitatea de depozitare nefolosită, dar nu o poate pune la dispoziție întrucât nu are statutul de antrepozit fiscal” - explică directorul general.Speranțe renăscuteDemersurile întreprinse au început să dea roade. „Am avut discuții îndelungate la Ministerul Finanțelor Publice și ANAF. Pentru a nu mai exista niciun fel de obiecții privind cerințele tehnice pe care trebuie să le înde-plinim, am achiziționat debitmetre moderne, de mare precizie, pentru măsurarea intrărilor și ieșirilor de produse, din rezervoare. Investiția ne-a costat circa 500.000 euro. Am reușit să îi convingem pe oamenii Fiscului de necesitatea acestei măsuri și i-am ajutat să înțeleagă specificul activităților portuare. Sperăm ca, în decurs de o lună, să reprimim statutul de antrepozit fiscal” - și-a exprimat încrederea Ciutureanu.Pentru Oil Terminal, se des-chid noi perspective de afaceri. Compania va reintra pe piața serviciilor de bunkerare (aprovizionare a navelor cu carburanți) din portul Constanța, care, prin adoptarea OUG nr. 54 a fost făcută cadou unor firme străine. Probabil că acesta a fost scopul ascuns al păgubosului act normativ.Nu doar compania Oil Terminal va avea de câștigat. Revenirea sa la statutul de antrepozit fiscal va relansa traficul petrolier în portul Constanța.