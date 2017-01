O decizie catastrofală pentru infrastructura României

• Dar benefică pentru Fondul Proprietatea și investitorii de pe piața de capitalNu este ușor să construiești un buget, când vrei să-ți respecți promisiunile față de cei ce te-au votat și angajamentul asumat față de NATO. Chiar dacă tai din alocațiile bugetare ale unor instituții precum Administrația Prezidențială și Serviciul Român de Informații, tot sunt prea puține venituri. Ce faci în acest caz? Mai toate guvernele post-decembriste au recurs la aceeași soluție: au sacrificat infrastructura țării, lăsând-o fără bani de reparații și investiții.Socoteala pe care și-o fac guvernanții români este extrem de simplă: rețeaua rutieră și feroviară, căile de navigație interioară și porturile, sistemul național de electricitate, rețeaua de apă și canalizare nu votează și nici nu protestează că sunt prost întreținute și incapabile să răspundă cerințelor economiei și societății.Guvernul Grindeanu - care poate fi considerat un campion al creșterilor de pensii și de salarii, al desfințării și reducerilor de taxe și impozite, al stimulentelor acordate mediului de afaceri - s-a trezit că bugetul e prea larg la capitolul cheltuielilor și prea strâmt la cel al veniturilor. Drept urmare, s-a văzut nevoit să bage adânc mâna în profitul regiilor și companiilor în care statul este acționar unic sau majoritar și să le lase fără bani pentru lucrările de întreținere, reparații și investiții în infrastructură.În ședința din 27 ianuarie 2017, Executivul a mandatat reprezentanții statului în adunările general și consiliile de administrație ale respectivelor entități economice să ia măsurile pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat în 2016 (sub formă de dividende sau vărsăminte) la bugetul de stat. Măsura nu se aplică la unitățile care, prin lege, au reglementat un alt mod de repartizare a profitului net.Respectivele entități economice se plângeau și până acum de lipsa fondurilor pentru lucrările de infrastructură, pentru că OUG 64/2001 le obliga să repartizeze minimum 50% din profit la bugetul de stat sau local. Acum, când vor trebui să repartizeze minimum 90% din profit pentru dividende, nu le vor rămâne bani nici să bată un cui.Ministerul Economiei este acționar unic sau majoritar la 42 de companii, printre care: Șantierul Naval Mangalia, Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia, Compania de Investiții pentru Turism, Litoral SA, Mamaia SA, Neptun Olimp SA, Transgaz, Transelectrica, Loteria Română.Ministerul Energiei deține pachetul majoritat de acțiuni la 24 de companii, printre care: Oil Terminal Constanța, Conpet, Romgaz, Electrocentrale Constanța, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Termoelectrica.La rândul său, Ministerul Transporturilor este acționar unic sau majoritar la 24 de companii, printre care: CFR Infrastructură. CFR Călători și CFR Marfă, Metrorex, SN „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu”, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.Se știe că goana după profit cu orice preț a afectat grav infrastructura portului Constanța în ultimii ani, fapt ce i-a adus pe operatorii portuari în pragul disperării. În 2016, ca răspuns la protestelor acestora, Guvernul Cioloș a majorat cota din profitul Administrației portuare repartizată acționarilor sub formă de dividende de la 50% la 75%.Același guvern a atacat, la Curtea Consti-tuțională, Legea pentru modificarea și completarea OG nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile. Respectivul act normativ introduce o derogare de la prevederile OG nr. 64/2001, stabilind că, pe viitor, maxim 25% din profitul net al administrațiilor portuare și fluviale va putea fi repartizat sub formă de dividende acționarilor. Dacă legea va scăpa de obstacolul constituțional și va fi promulgată în timp util, Compania Națională Adminis-trația Canalelor Navigabile și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța nu vor mai fi obligate să distribuie cel puțin 90% din profit sub formă de dividende.Decizia Guvernului Grindeanu îi avantajează pe acționarii minoritari, în frunte cu Fondul Proprietatea, care vor încasa dividende mai mari din profitul anului 2017. Este de așteptat ca, în perioada imediat următoare, să se dinamizeze tranzacționarea acțiunilor companiilor de stat listate pe piața de capital, având în vedere faptul că vor aduce dividende mai mari.