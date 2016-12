O coliziune navală a obligat populaţia din zonă să se închidă în case

O coliziune navală a obligat populația din zonă să se închidă în case

Tancul chimic Carla Maersk și vrachierul Conti Peridot au intrat în coliziune pe data de 9 martie 2015, pe Houston Ship Canal. Carla Maersk, încărcată cu 25.560 tone de metil terțiar butil eter, tocmai ieșea din canal, când Conti Peridot se pregătea să intre. Trei dintre tancurile de marfă de pe Carla Maersk au suferit avari, producându-se scurgeri de produse chimice în apă. Traficul pe Houston Ship Canal a fost închis pe o porțiune. Produsul chimic în cauză este inflamabil și miroase a vopsea. Poate provoca amețeli, greață și probleme de respirație în caz de inhalare. Deși produsul chimic este în stare lichidă, se volatilizează rapid în aer. Populației din zonă i s-a ordonat să se adăpostească în clădiri, să țină ferestrele închise și să nu folosească aerul condiționat. Ambele nave au rămas în ancoră și o anchetă este în curs de desfășurare. Tancul Carla Maersk are 44.999 tdw, a fost construit 1999 și este înmatriculat sub pavilion Danemarca. Vrachierul Conti Peridot, are 57.001 tdw, a fost construit în 2011 și poartă pavilion Liberia.